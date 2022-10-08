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В социальных сетях публикуют кадры пожара на Керченском мосту в аннексированном Крыму. По данным СМИ, на мосту также произошел взрыв.
Dega Krymo tiltas
Dega Krymo tiltas
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Пресс-служба "Крымской железной дороги" сообщила, что пожар на Керченском мосту начался с возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда.

"В 06:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

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Ранее такую же версию произошедшего на мосту высказал советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков.

При этом на многочисленных кадрах, публикуемых очевидцами в социальных сетях, видно, что помимо пожара на железнодорожной ветке моста, было разрушено также дорожное полотно. С чем это связано, пока неясно.

В дорожном управлении "Тамань" сообщили, что движение по мосту приостановлено.

Крымский мост, построить который Путин поручил после аннексии полуострова, был открыт в мае 2018 года. Российский президент лично приезжал на церемонию открытия, которую транслировали государственные телеканалы.

Как подсчитала газета "Ведомости" в феврале 2017 года, общая стоимость проекта превысила 300 млрд рублей.

Сейчас Крымский мост используется в том числе для снабжения российской армии на юге Украины.

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bbcrussian.com

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