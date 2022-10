Пресс-служба "Крымской железной дороги" сообщила, что пожар на Керченском мосту начался с возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда.

"В 06:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ранее такую же версию произошедшего на мосту высказал советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков.

