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Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что восстановление его страны обойдется не менее чем в 750 млрд долларов (730 млрд евро). Участники конференции договорились, что восстановление Украины будет прозрачным и подотчетным.
Per Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą šalia smarkiai nuniokoto namo Mariupolyje žydi tulpės. 2022 m. balandžio 21 d.
Per Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą šalia smarkiai nuniokoto namo Mariupolyje žydi tulpės. 2022 m. balandžio 21 d.
© Reuters / Scanpix

На международной конференции в швейцарском Лугано десятки государств пообещали помогать Украине на пути длительного и дорогостоящего восстановления экономики, согласившись с необходимостью проведения в Украине широких реформ для усиления прозрачности и борьбы с коррупцией. В завершение двухдневного форума во вторник, 5 июля, лидеры почти 40 стран подписали декларацию, в которой зафиксированы принципы предстоящего восстановления Украины.

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Президент Швейцарии Иньяцио Кассис, сопредседатель конференции вместе с Украиной, назвал этот документ "ключевым первым шагом на долгом пути восстановления Украины". "Наша работа готовится к послевоенным временам несмотря на то, что война все еще бушует. Это даст людям Украины надежду и уверенность в том, что они не одиноки", — сказал Кассис.

Со своей стороны премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что восстановление его страны после российского вторжения 24 февраля обойдется не менее чем в 750 млрд долларов (730 млрд евро). Он назвал декларацию Лугано началом длительного процесса. "Мы должны сделать все, что было разрушено, еще лучше, чем было", — подчеркнул он.

Декларация Лугано


В декларации указывается, что подписанты документа "обязуются в полной мере поддерживать Украину на всем протяжении пути от краткосрочного до долгосрочного восстановления" и поддерживают европейскую перспективу Украины и ее статус кандидата в Евросоюз.

Участники конференции согласились с тем, что Украина должна будет сама регулировать процесс своего восстановления. При этом они подчеркнули, что Украина с учетом того, что она получит миллиарды долларов, должна будет предпринять гораздо более интенсивные усилия в сфере реформ и борьбы с коррупцией. "Процесс восстановления должен быть прозрачным и подотчетным народу Украины", — говорится в декларации.

В документе также подчеркивается важность обеспечения гендерного равенства в Украине. Участники конференции в Лугано осудили российскую агрессию в Украине и призвали Россию немедленно вывести свои войска из этой страны.

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Deutsche Welle

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