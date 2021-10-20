"На кладбищах места еще есть, в моргах – мест нет". Врач призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19

"Ситуация хреновая, и хреновая – это мягко сказано. Мне очень трудно выбирать слова. То, что больницы забиты, это мягко сказано. Если кто-то из депутатов говорит, что места в больницах еще есть, он врет. На кладбищах места еще есть, в моргах – мест нет. [Есть] очереди санитарок с каталками с трупами в морг", – отметил врач.
По его словам, забиты и судебно-медицинские морги, куда везут умерших от коронавирусной инфекции дома.
"На этом фоне возникает новая страшная проблема: люди наконец-то понимают, соображают, что надо привиться, но привиться не могут, потому что уже купили сертификат о вакцинации и их теперь никак не привить. А в реанимациях большинство, 99% тех, кто не привиты, а половина тех, кто якобы привит, – с купленными бумажками", – заявил Комаровский.
Он рассказал о мужчине, который отправил родителей отдыхать в Турцию, купив им COVID-сертификаты.
"Он похоронил маму с папой. Как он жить теперь, гад, будет. И тут вам вишенка на торте: президент [Украины Владимир Зеленский] выкладывает пост о том, что единственный способ избежать локдауна – это прививаться. И в комментарии приходят толпы умников, и знаете, чем это все заканчивается? Это же очень показательный кейс. Президент убирает пост, где его критикуют", – рассказал доктор.
Комаровский добавил, что от его страницы отписываются по 2–5 тыс. человек, когда он публикует пост про вакцинацию.
"Да отписывайтесь вы, бог с вами, если ума у вас нет. Если у кого-то мозги остались, привейтесь, потому что это плохо кончится", – резюмировал он.
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