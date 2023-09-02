На Кипре задержали россиянина, обвиняемого в незаконном экспорте из США электроники для военных целей

Ответчик предположительно участвовал в сети закупок, которая после вторжения России в Украину незаконно закупила большие объемы микроэлектроники американского производства для российской компании, говорится в пресс-релизе министерства.
Привлеченный к суду в Южном округе Нью-Йорка, Петров обвиняется в нарушении американского законодательства по экспортному контролю, мошенничестве и отмывании денег. Он был арестован 26 августа на Кипре по запросу США.
Петрову, который проживает в России и на Кипре, теоретически грозит тюремный срок в несколько десятилетий. Практически срок будет зависеть от ряда факторов, в том числе от общей стоимости незаконно вывезенного из США товара.
По данным федеральной прокуратуры, Петров и его сообщники вывезли в Россию микроэлектронику на 225 тысяч долларов.
Как утверждается в 15-страничном обвинительном документе, Петров и двое россиян, закодированных как Сообщник №1 и Сообщник №2, контрабандой вывозили из США электронные компоненты, которые потом были обнаружены в российском оружии, найденном на полях сражений в Украине.
По словам прокуроров, электроника вывозилась из США под ложным предлогом через подставные компании на Кипре и в других странах и на самом деле предназначалась для ООО «Электроком-ВПК», расположенного в Петербурге и поставляющего микроэлектронику российскому ВПК.
Петров, по данным прокуратуры, руководил подставной компанией «Астрафтерос технокосмос», зарегистрированной на Кипре, и заказывал от ее имени в США микроэлектронику, которая потом переправлялась в Россию транспортными компаниями, записанными на его вышеуказанных сообщников. Он представлялся в деловой переписке как главный уполномоченный «Астрафтероса» по закупкам.
Петров указывал онлайн, что прежде работал на аналогичной должности в «Электрокоме», но ушел оттуда в феврале 2022 года. Однако, как утверждает прокуратура, из его электронной корреспонденции следует, что он продолжал там работать, но теперь уже под маркой «Астрафтероса».
Сообщник № 1 обозначен в обвинительном документе как гражданин России, который работает в «Электрокоме» и переправляет ему микроэлектронику, заказанную Петровым в США якобы для «Астрафтероса» и других подставных компаний.
Сообщник № 2 — также россиянин и якобы один из основателей «Электрокома», являющийся его генеральным директором.
Как пишут нью-йоркские прокуроры, у них нет данных о том, чтобы кто-то из этой троицы хоть раз запрашивал у Министерства торговли США положенную лицензию на экспорт в Россию микроэлектроники. Хотя американские поставщики предупреждали, что такая лицензия необходима.
Минюст США утверждает, что компоненты, вывезенные Петровым из США под ложным предлогом, использовались в российских беспилотниках, управляемых ракетах, средствах связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).