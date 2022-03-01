aA
Снимки со спутников зафиксировали десятки российских военных машин в окрестностях Киева. Эксперты опасаются нового массированного наступления российских войск на столицу Украины.
На Киев движется 60-километровая колонна российской военной техники
© AP / Scanpix

В Украине усиливаются опасения по поводу надвигающихся новых массированных атак российских войск на Киев и другие города страны. Снимки со спутников, сделанные в понедельник, 28 февраля, зафиксировали 60-километровую колонну российской военной техники к северо-западу от Киева. Колонна простирается от подступов к аэродрому "Гостомель" на юге (в 25 км от центра Киева) до окрестностей деревни Прибирск на севере, сообщила американская спутниковая компания Maxar.

Статьи по теме:
"Вот такая она, братская дружба": Зеленский обвинил Россию в военном преступлении
Аналитик: похоже, что Россия вскоре начнет отступать

На снимках видны десятки транспортных средств. Некоторые их них находятся на очень большом расстоянии друг от друга, другие стоят группами по две-три машины. На отдельных снимках виден дым от предположительно горящих зданий в округе. Компания Maxar также опубликовала фотографии, где зафиксирована переброска вертолетов и транспортных средств в Беларуси - менее чем в 30 км от границы с Украиной.

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля украинские войска сообщили об отражении целого ряда российских атак на Киев. Крупные сражения велись за аэродром "Гостомель". Сопротивление украинцев замедлило наступление российских войск, однако Россия перебрасывает к крупным украинским городам все больше подкреплений и усиливает обстрелы. Эксперты ожидают нового массированного наступления России в ближайшее время.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Ina Antaniškytė

Kuo skiriasi Hagos Tarptautinio Teisingumo Teismas bei Tarptautinis Baudžiamasis Teismas ir kokia atsakomybė gali grėsti agresoriui?

Delfi Plius Psichologas Gediminas Navaitis

Putino psichologinis tipažas: kodėl kai kurie rusai tapo nuolankiais Kremliaus nusikaltimų bendrininkais?

Delfi Plius Kristina Udrienė

Teisininkas atsako: ar gali vienas iš tėvų paskiepyti vaiką, neatsiklausęs kito nuomonės?

Delfi Plius Vytautė Merkytė

Kas buvo „jedinstvininkai“ ir kaip jie kėlė pavojų Lietuvos nepriklausomybei

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Dar prieš didžiuosius neramumus į Ukrainos rytus nuvykę lietuviai sulaukė įspėjimų: jei teks bėgti – teisingai pasirinkite pusę

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Toksiški santykiai – vaikystės patirčių pasekmė: kokią įtaką mūsų partnerio pasirinkimui turi tėvai?

Delfi Plius Pranas Šarpnickis

Kaip Lenino ir Stalino virėjo anūkas Putinas siejasi su čekistu Dzeržinskiu?

Delfi Plius Sniego pilys

Vado iki gyvos galvos biografija: nuplagijuotas mokslinis darbas, uolus „stukačinimas“ KGB ir nepagarba šeimai

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Išsamus Vaivos Budraitytės 2022-ųjų horoskopas Žuvims: vienišiai susiras antrą pusę, o sutuoktiniai žvilgčios į šoną

Статьи по теме:

Война в Украине. Ракетные удары по Харькову, 30-километровые колонны российских военных движутся в сторону Киева

Противостояние российской агрессии со стороны Украины...

Путин назвал три условия для прекращения войны с Украиной (14)

Президент России Владимир Путин в телефонном...

TOP новостей

Ochtyrkos mieste žuvo 70 Ukrainos karių

Война в Украине. Ракетные удары по Харькову, 30-километровые колонны российских военных движутся в сторону Киева

Противостояние российской агрессии со стороны Украины...

Томас Венцлова о войне России против Украины: "Опять чума, Калигула и горе"

Литовский поэт, переводчик и публицист, профессор...

Грибаускайте: нынешнее состояние Путина очень опасное

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью CNN...

Кулеба – россиянам: ваши дети, мужья, отцы сейчас сгорают в танках на украинской земле

Российских солдат в Украине оставили без сухпайков,...

Литовцы активно интересуются украинскими товарами: что можно найти в магазинах (20)

Литовские торговцы отмечают рост интереса покупателей...