На Камчатке потерпел крушение вертолет с 16 людьми на борту

Спасатели обнаружили на месте крушения восемь человек, двое из которых получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии.

Источник в экстренных службах агентства "Интерфакс" уточнил, что туристы были из Москвы и Санкт-Петербурга.

На место вылетели глава региона Владимир Солодов, спасатели, врачи. Всего к операции привлечены 45 человек и восемь единиц техники. При правительстве Камчатского края создан оперативный штаб, который возглавил губернатор.

Возбуждено уголовное дело

В правительстве края сообщили, что сотрудники заповедника услышали удар о воду и оперативно направились к месту ЧП на лодках для спасения пассажиров. По предварительным данным, фрагменты вертолета находятся в Курильском озере.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Что стало причиной ЧП, устанавливается.

Совладелец авиакомпании — депутат Редькин

Авиакомпания "Витязь-Аэро" работает на Камчатке с 2009 года, в ее парке — более 20 вертолетов Ми-8 модификаций МТВ, АМТ, Т и ПС и Ми-2. Перевозчик выполняет рейсы в отдаленные населенные пункты Камчатки, в том числе по госконтрактам совместно с МЧС России, медициной катастроф, Агентством лесного хозяйства.

По данным "СПАРК-Интерфакс", совладельцем (49,5 %) авиакомпании "Витязь-Аэро" является депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин.

Несколькими днями ранее он признался в непреднамеренном убийстве жителя поселка Озерновский. По версии политика, он застрелил человека 2 августа, когда якобы пытался выгнать из села медведя.