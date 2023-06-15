В светлом пышном парике, с густой вишнево-красной помадой, на высоких каблуках и в летнем платье, заместитель мэра Стокгольма Ян Йонссон выглядит совсем не так, как на фотографии на его предвыборном плакате, на котором изображен мужчина средних лет с залысинами, в очках и в практичном блейзере.

45-летний политик от Либеральной партии нарядился так, чтобы продемонстрировать свою поддержку внеклассным урокам по чтению в публичных библиотеках шведской столицы, проводимых дрэг-перформерами, которые в последние недели подверглись критике со стороны ультраправых Шведских демократов.

"Я обнаружил, что быть дрэг-квин на самом деле очень сложно, потому что нужно носить корсет, а нанесение макияжа занимает два часа. Я не мог ни есть, ни пить, ни ходить в туалет в течение шести часов!" - пожаловался Йонссон в интервью Euronews.

Как человек, который никогда раньше не одевался в стиле дрэг, Йонссон получил профессиональную помощь от Адмиры Тандерпусси, победительницы первого сезона реалити-конкурса Drag Race Sverige, который транслировался по шведскому телевидению этой весной.

Но за весельем, которое Йонссон явно испытывал, делая фотосессию и записывая видео, скрывалось гораздо более серьезное послание.

"Мы наблюдаем ухудшение ситуации для ЛГБТК в целом, а в отношении транссексуалов - особенно. И я думаю, что правое движение пытается использовать эти часы историй с дрэг-квин, чтобы добраться до всего ЛГБТК-сообщества, - объясняет Йонссон. - Мы также видели попытки Шведских демократов на муниципальном уровне запретить эти уроки в публичных библиотеках, в основном на юге Швеции, но есть несколько примеров и на севере".

Стокгольмские публичные библиотеки впервые начали проводить часы рассказов о трансвеститах в 2017 году. Йонссон говорит, что в то время по этому поводу не было никаких дебатов.

Все изменилось осенью прошлого года, когда ультраправые агитаторы начали пытаться сорвать мероприятия на тему дрэг-тематики в библиотеках и в одном из стокгольмских театров.

"Это очень тревожное движение в шведском обществе, - продолжает заммэра. - И я очень обеспокоен тем, что подобные движения исходят из США, где несколько штатов недавно приняли законы, запрещающие детские дрэг-мероприятия, ведь не только этот культурный выход будет запрещен законом, но и больше наших свобод. Вот почему я решил устроить свой собственный дрэг-протест".

Шведские демократы имеют неоднозначную историю в поддержке прав сексуальных или гендерных меньшинств, а также женщин.

"Вопросы ЛГБТК, и особенно транссексуалов, вызывают в партии идеологическую напряженность: защита "западных ценностей", равных прав для сексуальных меньшинств сталкивается с защитой традиционных гендерных ролей и сексуальной идентичности", - сказал Euronews Понтус Одмальм, читающий лекции по политике в Эдинбургском университете.

Некоторые члены партии на словах выступают за равенство, но на деле лишь для того, чтобы подчеркнуть нетерпимость к мусульманским группам иммигрантов.

Однако недавно партия дала понять, что отходит от своей жесткой антииммиграционной платформы и переходит к культурной войне в американском стиле.

В прошлом месяце теледебаты приняли странный оборот, когда лидер Шведских демократов Джимми Окессон начал атаку на дрэг-квинс.

Он сказал, что это "абсолютное безумие", что дрэг-исполнительнице Miss Shameless Winehore заплатили за то, чтобы она читала детям сказки в рамках мероприятия "Час рассказов дрэг-квин" в библиотеке.

Шведские демократы не входят в правительство, но являются одной из четырех партий, которые управляют страной, и имеют право голоса в каждом крупном законодательном акте и политике.

Либералы Яна Йонссона в коалиционное правительство входят, хотя сам он относится к тому крылу своей партии, которое избегает сотрудничества с ультраправыми.

"Я бы не назвал Шведских демократов союзником либералов. Здесь, в Стокгольме, мы по-прежнему придерживаемся линии, что никогда не будем сотрудничать со Шведскими демократами, потому что считаем, что у них не очень правильные взгляды на равенство, и не очень хорошие взгляды на ЛГБТК-сообщество", - объясняет он.

Какова же реакция на гламурный протест Йонссона? Он рассказал Euronews, что был "ошеломлен" реакцией в социальных сетях: "Было много любви и поддержки, и я чувствую, что многие люди в Швеции ждали возможности выразить свою поддержку свободе самовыражения и праву выражать себя так, как вам нравится".

Была и обратная реакция: на его каналах в социальных сетях появились комментарии от людей, которых Йонссон называет "группами ненависти". Многие из них ему удалось удалить, но некоторые все еще видны, в них дрэг-перформеры обвиняются в том, что они разыгрывают свои сексуальные фантазии с маленькими детьми и развращают их.

"Я получил очень много писем, в которых люди пишут, что это очень важно, мы давно ждали, что кто-то выступит, потому что дебаты обострились", - говорит он.

Пока что у Яна Йонссона нет собственного дрэг-имени, так как он не считает себя настоящей дрэг-квин: "Я считаю себя скорее холстом, который Адмира Тандерпусси использовала для выражения своего искусства. Но не обязательно одеваться в дрэг, чтобы показать свою поддержку. Важнее поговорить со своими соседями и людьми на работе и четко обозначить свою позицию - что вы поддерживаете свободу самовыражения".