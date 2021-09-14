На гуманитарную помощь Афганистану будет выделено более миллиарда долларов

По образному выражению главы всемирной организации, государствам - участникам мероприятия удалось совершить "квантовый скачок" в вопросе сбора средств на эти цели.

Генсек ООН: конференция полностью оправдала мои ожидания



"Эта конференция полностью оправдала мои ожидания в плане солидарности с народом Афганистана", - констатировал Гутерриш. При этом он, как передает dpa, не конкретизировал, какая часть этой суммы поступит в ближайшие месяцы по линии ООН, а какая - будет предоставлена позднее в других форматах.





Финансирование призвано не допустить голода в Афганистане и предотвратить коллапс существующих госслужб, уточняет dpa.







Глава МИД ФРГ присутствовал в Женеве лично

Как изначально отмечал заместитель Гутерриша по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, цель встречи заключалась в сборе более чем 600 млн долларов (509 млн евро) на помощь афганскому народу в ближайшие четыре месяца.

В конференции приняли участие около 40 министров. Глава МИД ФРГ Хайко Мас присутствовал в Швейцарии лично. Ряд его коллег по должности участвовали в мероприятии по видеосвязи.

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул, а 3 сентября объявили, что установили контроль над всем Афганистаном. Всего, по данным Вашингтона, после захвата власти в Афганистане талибами - США и их союзники вывезли из страны более 122 тысяч мирных жителей.