На греческом острове Самос начал работу закрытый лагерь для беженцев

На греческом острове Самос с субботу, 18 сентября, открылся новый лагерь для беженцев вместимостью до трех тысяч человек. Объект находится в пяти километрах от бывшего временного лагеря близ городка Вати и других населенных пунктов и окружен высоким забором из колючей проволоки.

Министр по делам миграции и убежища Греции Нотис Митаракис, выступая с речью на открытии лагеря, сказал, что правительство относится к теме миграции так, как обещало гражданам. По словам Митаракиса, в новом лагере люди будут жить в хороших условиях и в безопасности. Министр вновь подчеркнул, что Греция больше не является воротами для нелегальной миграции в ЕС. Он отметил, что если два года назад на Самос прибыли 10 500 мигрантов, то в нынешнем году - лишь 111.

По сообщениям греческих СМИ, обитателям нового лагеря будет ежедневно разрешаться выходить за его пределы с 8 до 20 часов. Это правило не распространяется на тех, чье ходатайство об убежище было отклонено, и кто по договору между ЕС и Анкарой должен быть выдворен обратно в Турцию.

Гуманитарные организации раскритиковали новый лагерь

Гуманитарная организация "Врачи без границ" подвергла критике новый лагерь. "Миллионы евро потрачены на строительство объекта, окруженного военной колючей проволокой и оснащенного системами наблюдения. И все это - для задержания людей, единственное "преступление" которых заключается в том, что они ищут помощи и стабильности. Мы можем лишь помочь нашим пациентам выжить в этом лагере", - говорится в заявлении "Врачей без границ", обнародованном 17 сентября.

Самос - первый греческий остров, на котором построен "закрытый центр с контролируемым доступом". Другие подобные объекты будут впоследствии открыты на островах Лесбос и Хиос.