На границе между Таджикистаном и Кыргызстаном в среду, 14 сентября, произошла перестрелка. Кыргызстанская погранслужба обвинила таджикских военных в том, что те заняли позиции на неописанном участке совместной границы. В свою очередь таджикская сторона утверждает, что ее солдаты подверглись обстрелу безосновательно. О жертвах не сообщается.

В сообщении погранслужбы Таджикистана говорится, что "пограничники погранпоста "Булакбоши" Баткенского пограничного отряда Кыргызской Республики произвели 4 выстрела из миномета в сторону пограничной заставы "Кех" погранотряда "Исфара" Республики Таджикистан, без каких-либо причин обстреляли позиции таджикских пограничников с использованием ПК, АК и другого огнестрельного оружия". Сообщается также, что киргизы перебросили в эту местность "дополнительные военные силы и средства".

Перестрелка на фоне обострения карабахского конфликта

По сообщению Таджикистана, таджикские военные открыли ответный огонь, в настоящее время ведутся переговоры о стабилизации ситуации. В свою очередь Погранслужба Кыргызстана сообщает, что обстановка на границе остается напряженной, таджики периодически открывает огонь.

И Кыргызстан, и Таджикистан поддерживают союзнические отношения с Россией. В последние годы на границе между этими странами неоднократно происходили конфликты. Нынешняя перестрелка, однако, приобретает особое значение на фоне вновь вспыхнувшего вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, отмечает агентство Reuters.