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В приграничной с Беларусью польской зоне обнаружен труп еще одного нелегального мигранта. Об этом сообщила в Twitter полиция Подляского воеводства в четверг, 14 октября. По данным правоохранителей, тело мужчины было замечено в поле экипажем вертолета в ходе патрулирования территории, где действует режим чрезвычайного положения.
На границе Польши с Беларусью вновь обнаружили труп мигранта
© Reuters / Scanpix

Пресс-секретарь полиции Томаш Крупа сказал польскому изданию Gazeta Wyborcza, что погибший — 24-летний мигрант из Сирии, до этого предположительно находившийся на территории Беларуси. При себе он имел белорусскую визу, выданную в середине сентября.

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По информации властей Польши, Литвы и Беларуси, в общей сложности уже семь человек были найдены мертвыми на границе с тех пор, как регион столкнулся с беспрецедентным наплывом мигрантов этим летом. Обстоятельства гибели остаются в основном неясными.

Как ранее сообщалось, в связи с притоком беженцев Польша планирует возвести на границе с Беларусью надежное заграждение. Согласно законопроекту, одобренному парламентом 14 октября, сооружение стоимостью 353 млн евро должно быть оборудовано датчиками движения. Проект также предусматривает, что никто не сможет приближаться к новому пограничному заграждению ближе, чем на 200 метров.

Начиная с августа тысячи мигрантов — в основном из стран Ближнего Востока и Африки — пытаются пересечь польскую границу со стороны Беларуси. В ЕС полагают, что, предоставляя беженцам возможность переходить границу, белорусский правитель Александр Лукашенко мстит за санкции Брюсселя. Есть подозрения, что белорусские власти намеренно обеспечивают условия для ввоза нелегальных мигрантов в страну и незаконно переправляют их к границам со странами-членами ЕС. Помимо Польши, на увеличение количества мигрантов на границах с Беларусью также жалуются Литва и Латвия.

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Deutsche Welle
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