На границе Греции и Турции обнаружены 92 голых мигранта. Стороны обвиняют друг друга

"Мы осуждаем такое жестокое и унижающее достоинство обращение и призываем к полному расследованию этого инцидента", - заявили в ООН.

UNHCR is deeply distressed by the shocking reports and images of 92 people, who were reported to have been found at the Greek-Turkish land border, stripped of their clothes.

We condemn such cruel and degrading treatment and call for a full investigation into this incident.

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) October 16, 2022



Греческие пограничники совместно с сотрудниками Агентства ЕС по контролю границ Frontex спасли в пятницу более 90 мигрантов недалеко от северной границы с Турцией.

Полицейские утверждают, что мигранты - в основном из Афганистана и Сирии - попали на греческую территорию, переплыв реку Эврос на резиновых лодках из Турции. Турецкая сторона заявляет, что непричастна к инциденту.

"Пограничники... обнаружили 92 нелегальных мигранта без одежды, у некоторых из них были травмы на теле", - говорится в заявлении.

Мужчинам была немедленно предоставлена одежда, еда и первая помощь, сообщают греческие власти. Почему они были нагими - пока неясно.

Взаимные обвинения

Обе страны обвинили друг друга в произошедшем.

Греция возложила вину на Турцию, заявив, что ее поведение - "позор для цивилизации". Глава министерства защиты граждан Греции Такис Теодорикакос обвинил Турцию в "использовании нелегальной иммиграции" в своих целях.

Выступая по греческому телевидению, он заявил, что многие мигранты рассказали сотрудникам Frontex, что "три машины турецкой армии переправили их" к реке, по которой проходит граница между двумя странами.

Би-би-си не удалось провести независимую проверку этого утверждения.

"Хотелось бы получить какое-либо разумное объяснение со стороны турецкого правительства", - сказал Теодорикакос.

Днем ранее министр миграции Греции Нотис Митарачи написал в своем "Твиттере", что обращение Турции с мигрантами является "позором для цивилизации". Он сказал, что Афины ожидают от Анкары расследования инцидента и "защиты... своей границы с ЕС".

Голых мигрантов обнаружили через несколько дней после утечки доклада чиновников ЕС, критикующего отдельных старших чинов Frontex за то, что они тайно выдворяли мигрантов из Греции в Турцию. Афины это отрицают. В Frontex же утверждают, что эта практика осталась в прошлом.

Турция назвала заявления своего соседа "фейком" и обвинила его в "жестокости"

Выступая в ООН в сентябре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Грецию в превращении Эгейского моря в "кладбище" и заявил, что Афины проводят "деспотичную политику" в отношении иммиграции.

Нынешний спор достиг самого высокого правительственного уровня в Турции: в твитах от имени президента отрицается какая-либо ответственность за случившееся, а Греция обвиняется в "бесчеловечной" ситуации.

"Греческая машина фальшивых новостей снова в работе", - написал в соцсетях главный помощник президента Эрдогана по связям с прессой Фахреттин Алтун.

Он назвал обвинения "бесполезными и нелепыми", обвинив Грецию в том, что, публикуя их фотографии, она не уважает права беженцев.

В ответ Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев ООН заявило, что оно "глубоко озабочено шокирующими сообщениями и изображениями". В Управлении заявили, что пока не смогли напрямую поговорить с беженцами, но надеются сделать это в ближайшие дни.

"Мы осуждаем любое жестокое и унижающее достоинство обращение и призываем к проведению полного расследования", - заявили представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев ООН.