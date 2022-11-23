На главном заводе Apple по производству iPhone вспыхнули широкомасштабные протесты

На многочисленных видеороликах, циркулирующих в интернете, можно увидеть сотни рабочих, марширующих по дороге при дневном свете, некоторым из них противостоят полицейские с дубинками и люди в защитных костюмах.

Численность охранников превышала количество рабочих, поэтому протест удалось быстро подавить. При этом на одном из видео видно, как охранники избивают дубинками людей, лежащих на земле.

Как передает WSJ, на протестах работники требуют защиты их прав, жалуются на питание и отсутствие обещанных премий. Отмечается, что ряд сотрудников предпочел остаться без работы, но не терпеть жесткие ограничения. Foxconn пока не комментирует протесты.

Коронавирус напоминает о себе

В начале месяца Китай из-за коронавируса ввел локдаун на территории экономической зоны Чжэнчжоу, где находится главный завод компании Foxconn. Это крупнейшее в мире предприятие по производству смартфонов iPhone.

Сейчас завод работает в рамках "замкнутого цикла" – рабочие во время карантина насильно живут на территории завода. Некоторые работники вырвались оттуда и смогли вернуться домой. Затем производитель набрал новых рабочих.

Ранее стало известно, что Apple сокращает выпуск iPhone 14 из-за слабого спроса и локдауна в Китае.