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На крупнейшей в мире фабрике iPhone компании Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу вспыхнули "массовые и жестокие протесты рабочих", которые все больше недовольны мерами руководства по защите от вспышки COVID-19. Это предприятие отвечает за сборку 80% смартфонов серии iPhone 14.
На главном заводе Apple по производству iPhone вспыхнули широкомасштабные протесты
© Shutterstock

На многочисленных видеороликах, циркулирующих в интернете, можно увидеть сотни рабочих, марширующих по дороге при дневном свете, некоторым из них противостоят полицейские с дубинками и люди в защитных костюмах.

Численность охранников превышала количество рабочих, поэтому протест удалось быстро подавить. При этом на одном из видео видно, как охранники избивают дубинками людей, лежащих на земле.

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Как передает WSJ, на протестах работники требуют защиты их прав, жалуются на питание и отсутствие обещанных премий. Отмечается, что ряд сотрудников предпочел остаться без работы, но не терпеть жесткие ограничения. Foxconn пока не комментирует протесты.

Коронавирус напоминает о себе

В начале месяца Китай из-за коронавируса ввел локдаун на территории экономической зоны Чжэнчжоу, где находится главный завод компании Foxconn. Это крупнейшее в мире предприятие по производству смартфонов iPhone.

Сейчас завод работает в рамках "замкнутого цикла" – рабочие во время карантина насильно живут на территории завода. Некоторые работники вырвались оттуда и смогли вернуться домой. Затем производитель набрал новых рабочих.

Ранее стало известно, что Apple сокращает выпуск iPhone 14 из-за слабого спроса и локдауна в Китае.

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УНИАН

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