На Гаити более 300 человек погибли после землетрясения

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло примерно в 12 км к северо-востоку от города Сен-Луи-дю-Сюд на глубине в 10 км. Позже в стране произошло еще одно землетрясение — толчки магнитудой 5,9 балла произошли в районе коммуны Ле-Ке.
Je viens de survoler, à basse altitude, la ville des #Cayes pour prendre connaissance de l’étendue des dégâts en vue de mieux canaliser les interventions d’urgence.#Haïti pic.twitter.com/QmYAgRhkQz— Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) August 14, 2021
В результате землетрясений сотни домов оказались разрушены, больше всего пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп.
Reuters сообщает, что доступ к наиболее пострадавшим районам был затруднен из-за того, что ключевые пути в некоторых частях страны оказались в руках банд.
В 2010 году рядом со столицей Гаити Порт-о-Пренс произошло землетрясение магнитудой 7,0 баллов. Тогда более 200 тысяч человек погибли, сотни тысяч пострадали и остались без дома
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