На финской границе – глухой занавес с маленьким окошком. Как это произошло и что будет дальше

Всего на нескольких тысячах километров рубежей России со странами ЕС и Норвегией, таким образом, остаются 10 точек пересечения границ — по одной в Норвегии и Финляндии, четыре в Эстонии , две в Латвии и две на границе Калининградской области и Литвы .

По решению финских властей единственной открытой точкой на границе на ближайший месяц будет Райа-Йоосеппи (Лотта — на российской стороне). Число пересечений границы до последнего времени тут исчислялось, по данным финских властей, парой десятков в год. До ближайшего аэропорта на финской территории, в Ивало, около 50 километров. С российской стороны до цивилизации гораздо дальше — ближайший крупный город — Мурманск, в 240 километрах. Немногим короче будет путь из Мурманска на российско-норвежскую границу, в город Киркенес.

С полуночи в пятницу закрыты погранпереходы Вартиус и Салла, принимавшие людей после того, как на прошлой неделе прекратили работу пункты пропуска на юго-востоке Финляндии (через них шел основной поток приезжих из Ленинградской области и Карелии).

Финские власти убеждены, что российские пограничники потворствовали этому. «Очевидно, что им [просителям убежища] помогают, — заявлял премьер-министр на прошлой неделе. — Российские пограничники явно поменяли свои процедуры и позволяют пересекать границу людям с недействительными документами». Кроме этого, власти подчеркивали, что российские пограничники позволяют переходить границу пешком, в нарушении правил о том, что все пересечения должны происходить в автомобилях.

С середины ноября счет пошел на десятки в день. За прошлую неделю прошло 300 человек, попросивших статус беженца. 176 из них прошли в один день, 17 ноября. Всего, как заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на заседании парламента в четверг, с августа на границу попали 803 гражданина третьих стран без необходимых документов. Закрытие первых четырех погранпереходов не остановило организованный наплыв беженцев, сказал он: «Напротив, все больше признаков того, что ситуация может ухудшиться».

Финские власти указывали, что к решению закрыть пограничные переходы их подтолкнуло обвальное увеличение числа беженцев из третьих стран, проходящих из России с целью запросить убежище в Финляндии. По статистике юго-восточного сектора пограничной службы Финляндии (она контролирует наиболее востребованные пункты пересечения финско-российской границы), в первое полугодие 2023-го с просьбой об убежище обращалось не более десятка человек в месяц. В конце лета — по 12-15 человек. В октябре — 32.

Песков признал, что повлиять на решение финской стороны Россия никак не может: «Ничего кроме глубокого сожаления это не вызывает, потому что с Финляндией у нас давние, очень добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении. Конечно же, мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны».

Финляндия отнюдь не едина во мнении о том, что граница должна быть перекрыта так плотно. С критикой решения правительства выступила глава финской комиссии по равенству Кристина Стенман. «Закрытие практически всех пунктов пересечения восточной границы и концентрация процедуры подачи заявлений на международную защиту на погранпереходе Райа-Йоосеппи серьезно осложняет возможность полно и эффективно начать процедуру по получению убежища», — отмечается в заявлении главы комиссии. Российские власти обвинения в манипуляции потоком беженцев не принимают. На этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. В этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции».

Перед закрытием вечером в четверг погранпереход Салла принял 60 человек, попросивших о предоставлении убежища. Последними на погранпункт пришли 17 мигрантов, катившие велосипеды по снегу. Группу из 16 молодых людей и одного мужчины постарше сопровождали пограничники. Иностранцы сложили свои велосипеды рядом с большой кучей велотехники, которую оставили их предшественники, и после проверки служебной собакой прошли через шлагбаум в отдельный вагончик для проверки документов.

В среду на этой неделе правительство объявило о закрытии еще трех переходов, оставив пограничникам сутки на работу со скопившимся у границы людьми. Но предыдущее решение о закрытии юго-восточных переходов до февраля следующего года было скорректировано и пока что все КПП считаются закрытыми до 23 декабря.

За пять дней через оставшиеся пункты пропуска, Вартиус, Куусамо и Салла проходили по несколько десятков просителей убежища. На уже закрытом КПП Ниирала мужчина пытался прорваться через барьеры и после стычки с ним финские пограничники применили слезоточивый газ.

18 ноября были закрыты основные пункты пропуска на юго-востоке Финляндии. Людской поток двинулся на север. Очевидцы в Костомукше, находящейся в 30 км от финской границы, наблюдали, как на въездах в город, где действует пограничный режим, скапливались группы иностранцев в одежде, часто мало приспособленной к метели и морозу.

Завезли или намекнули?



Происходящее напоминает кризис с наплывом беженцев на границы ЕС из Белоруссии весной-летом 2021 года. Тогда на разных участках границы Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей, появлялись крупные группы выходцев из стран Ближнего Востока и Африки. Мигранты утверждали, что к границам их сопровождали или даже гнали силой белорусские пограничники. Позже было установлено, что поток приезжих обеспечивали специальные авиарейсы из Ирака в Беларусь. В конце лета те же рейсы стали отвозить не прорвавшихся через границы мигрантов обратно в Багдад, но группы иностранцев оставались на границах Беларуси еще несколько месяцев.

Свидетельств того, что наплыв беженцев на финскую границу был организован на столь же высоком уровне, пока получить не удалось. Но очевидно, что российские спецслужбы, отвечающие за пропускной режим в приграничной зоне, как минимум не были особо взволнованы резким притоком иностранцев из третьих стран.