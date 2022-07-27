По меньшей мере три человека стали жертвами землетрясения, произошедшего в среду, 27 июля, в филлипинской провинции Абра в 08:43 по местному времени. Толчки, магнитуда которых, по данным Американской сейсмологической службы, достигала 7,0, стали причиной нескольких оползней и обрушения зданий в столице провинции Бангеде и двух соседних провинциях. Землетрясение с подобной магнитудой в последний раз наблюдали в регионе в 2019 году.

На данный момент известно как минимум о трех погибших в результате обрушений, а также о 60 пострадавших в провинции. Подземные толчки местами разрушили дороги, а часть районов Бангеда осталась без электричества и интернета. Филиппинский сейсмологический институт зафиксировал около 200 более слабых афтрешоков, и глава ведомства Ренато Солидум не исключает повторения бедствия. Тем не менее предупреждений о цунами от института не поступало.

Толчки были заметны и в Маниле, находящейся в 300 км от очага землетрясения, - по данным очевидцев, в городе качались несколько многоэтажек. Также в столице прекратило работу метро и были эвакуированы люди из здания Сената.

Сейсмически активный регион

Филиппины находятся в Тихоокеанском огненном поясе - регионе с повышенной сейсмической активностью, которая нередко приводит к цунами, извержениям вулканов и землетрясениям. Так, в конце июля на юге Японии произошло извержение вулкана - страна также расположена в этом поясе.

Это не первый катаклизм, с которым Филиппины сталкиваются с начала 2022 года - в апреле на острова обрушился тропический шторм "Меги", во время которого погибли более 200 человек. Нанесенный стихией ущерб оценили в 264 млн филиппинских песо (примерно 4,6 млн евро). При этом на Филиппины ежегодно обрушивается, в среднем, по 20 циклонов, а самым гибельным за всю историю наблюдений является шторм "Хайян", унесший в ноябре 2013 года более 6300 жизней.