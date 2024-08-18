На фестивале рядом с Лейпцигом загорелось колесо обозрения

На фестивале Highfield на озере Штёрмталь (Störmthaler See) недалеко от Лейпцига загорелось колесо обозрения вечером в субботу, 17 августа. Как сообщила немецкому таблоиду BILD представительница местной полиции Йозефин Задер (Josephin Sader), в результате инцидента незначительные травмы получили более 30 человек. Среди них - четверо полицейских. В то же время, издание со ссылкой на главу отдела операций Немецкого Красного Креста (НКК) написало, что два человека получили более тяжелые ранения.

По словам очевидцев, пожарные прибыли на место быстро и сумели потушить возгорание. Его причина, впрочем, до сих пор не ясна.

Фестиваль Highfield проходит под Лейпцигом с 2009 года