На европейском рынке труда рост безработицы

Столь резкое изменение было вызвано компонентом безработицы, который за месяц снизился на 1,2 пункта до 97,9. Эти тенденции указывают на рост безработицы. Столь низкие показатели последний раз были зафиксированы три года назад – в августе 2020 г.
Перспективы занятости в Европе пока остаются в положительной зоне, однако снизившийся до 101,5 (-0,7 пункта) компонент замедлил оптимистичные прогнозы.
Ситуация в Литве пока более стабильна. В августе барометр страны незначительно повысился (на 0,1 пункта до 100,9), составляющая безработицы снизилась на 0,3 и на данный момент составляет 100,4 пункта. Компонент занятости увеличился на 0,6 пункта и на данный момент составляет 101,5.
Барометр европейского рынка труда – это ключевой ежемесячный индикатор, основанный на опросе 18 местных или региональных государственных служб занятости. Эти службы расположены в Австрии, Болгарии, на Кипре, в Чехии, Дании, Генеральном директорате Бельгии, Бельгии-Валлонии, Германии, Исландии, Лихтенштейне, Литве, Польше, Швеции, Люксембурге, на Мальте, в Португалии и Швейцарии. С июня 2018 года исследование проводится совместно со службами занятости и Институтом исследования занятости.
Компонент А барометра показывает динамику уровня безработицы в течение следующих трех месяцев с учетом сезонности. Между тем, компонент B прогнозирует тенденции занятости. Среднее значение компонентов безработицы и занятости формирует общее значение барометра, а последнее дает представление о перспективе развития рынка труда.
Шкала барометра колеблется от 90 (очень плохая ситуация на рынке труда) до 110 (очень хорошая ситуация). Сначала определяется барометрический балл каждой службы занятости, участвующей в проекте. Затем рассчитывается барометр европейского рынка труда на основе средневзвешенного значения национальных показателей.