На европейском рынке труда рост безработицы

Столь резкое изменение было вызвано компонентом безработицы, который за месяц снизился на 1,2 пункта до 97,9. Эти тенденции указывают на рост безработицы. Столь низкие показатели последний раз были зафиксированы три года назад – в августе 2020 г.

Перспективы занятости в Европе пока остаются в положительной зоне, однако снизившийся до 101,5 (-0,7 пункта) компонент замедлил оптимистичные прогнозы.

Ситуация в Литве пока более стабильна. В августе барометр страны незначительно повысился (на 0,1 пункта до 100,9), составляющая безработицы снизилась на 0,3 и на данный момент составляет 100,4 пункта. Компонент занятости увеличился на 0,6 пункта и на данный момент составляет 101,5.