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Около половины сотрудников, бессменно дежуривших на радиоактивных объектах в Чернобыле, наконец заменены новыми специалистами из Украины – впервые после захвата станции, пишет golosameriki.com.
На Чернобыльской АЭС к работе приступила новая смена
© Reuters / Scanpix

Российские войска взяли под контроль объекты Чернобыльской АЭС более трех недель назад. Группа специалистов, которая тогда находилась на дежурстве, с тех пор была вынуждена работать бессменно, сообщило Международное агентство по атомной энергии. Эта ситуация представляла растущую угрозу безопасности, поскольку сотрудники были истощены и работали под сильным давлением извне.

"Они находились в опасной зоне слишком долго. Я искренне надеюсь, что оставшиеся сотрудники этой смены также смогут в ближайшее время смениться", — заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вечером 20 марта.

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