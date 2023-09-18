На болгарском курорте нашли дрон со взрывчаткой, сообщили СМИ. На место приехали военные

 
bbcrussian.com
Минобороны Болгарии заявило в понедельник, что направило специальное подразделение для проверки и обезвреживания беспилотника — возможно, со взрывчаткой, который приземлился в воскресенье вечером в черноморском селе Тюленово.

После проверки будет принято решение, как поступить с дроном, говорится в заявлении.

Тюленово расположено в 70 км от границы с Румынией и через море от Крыма, отмечает агентство Reuters. Болгарские СМИ сообщали, что поздно вечером в воскресенье там приземлился дрон с взрывчаткой.

Издание Nova.bg со ссылкой на очевидцев писало, что длина дрона составляла от 3-3,5 метра. К дрону был прикреплен контейнер со взрывчаткой, утверждало издание.

Отряд по обезвреживанию боеприпасов, прибывший с одной из военно-морских баз, был задействован рано утром в понедельник после сообщения о беспилотнике с прикрепленным к нему предметом, напоминающим боеприпасы, сообщает Euronews Bulgaria.

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Источник
bbcrussian.com
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