На авиабазе в Ливии уничтожен Ил-76 - возможно, российский

На снимках видно, что самолёт, по всей видимости, горел. Воздушное судно, судя по опубликованным снимкам, вряд ли подлежит восстановлению.

Удар, по сообщениям, был нанесён 7 декабря, ряд источников пишут, что ударов было два (второй - 12 декабря). Ответственность никто на себя не взял, каких-либо официальных комментариев не было.

База сейчас находится в распоряжении Ливийской национальной армии во главе с генералом Халифой Хафтаром. Эта группировка контролирует восточную часть страны. Хафтар сотрудничает с Москвой. Ряд источников пишет об Ил-76 как о "российском" самолёте, однако нет подтверждённой информации о том, кому именно он принадлежал.

Сайт The Libya observer со ссылкой на агентство Nova пишет о возможной причастности к удару или ударам американских военных. Представители США это никак не комментировали. Ранее Пентагон выражал обеспокоенность в связи с действиями ЧВК "Вагнер" в Ливии.