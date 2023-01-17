На Australian Open запретили флаги России и Беларуси после инцидента

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в "Твиттере" призвал организаторов соблюдать условия нейтрального флага.

I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF — Vasyl Myroshnychenko (@AmbVasyl) January 16, 2023



"Флаги России и Беларуси теперь запрещены. Запрет вступает в силу немедленно", - говорится в заявлении организаторов Australian Open.

По их словам, изначально они разрешали болельщикам проносить флаги при условии, что никаких нарушений и провокаций не будет.

"Это крайне небезопасно, война продолжается", - цитирует одного из фанатов австралийская газета The Age. - Это небольшой корт, они [с флагами] были очень близко к игрокам, поэтому я чувствовал элемент запугивания".

Та же газета цитирует одного из российских болельщиков, он говорит, что они просто поддерживали соотечественницу: "Кому-то могло показаться это неприятным, но мы просто болели. Не было ни насмешек, ни неуважения".

Из-за войны в Украине в апреле 2022 года россиянам и белорусам запретили участвовать в "Уимблдоне". "Уимблдон" стал первым и единственным турниром "Большого шлема", прибегшим к подобным ограничениям. Позднее организаторов турнира за недопуск россиян оштрафовали.

В австралийском чемпионате россияне и белорусы принимают участие "на условиях нейтральности" - без указания страны, а также флага и гимна.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко на послематчевой пресс-конференции сказала, что понимает, почему флаги могут расстроить украинских болельщиков: "Я всегда считала, что спорт вне политики, но если всем так лучше, то это хорошо".

Украинская теннисистка Марта Костюк ранее сказала, что не будет жать руку после матча спортсменке из России или Беларуси, если только те не выскажутся против войны.

"Это невозможно, пока идет война. Разве что они решительно осудят действия своих правительств. Просто сказать, что "мы не хотим войны" - недостаточно. Потому что такая формулировка утверждает, что это мы, украинцы, хотим войны. А это не соответствует действительности. Если кто-нибудь из них действительно решится четко осудить войну, тогда он или она действительно будут заслуживать играть здесь. А если они молчат... По-моему, это просто бесчеловечно", - сказала Костюк.