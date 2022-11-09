На аукционе Christie's продали за $28,5 млн редчайший розовый бриллиант Fortune весом 18,18 карата

В телефонных торгах участвовали три претендента на бриллиант, цена поднялась до $28,5 млн за четыре минуты. «Покупатель счастлив. Это мечта, ставшая явью», — сказал сотрудник Christie's, проводивший аукцион. Стоимость розового бриллианта Fortune, добытого в Бразилии, оценивалась в сумму от $25-35 млн.

В Christie's отметили, что 18,18 карата считается счастливым числом в Азии, где оно означает процветание. «Очень удачно, что его приобрел частный покупатель из Азии», — сказал журналистам после торгов глава международного ювелирного отдела Christie's Рахул Кадакия. Он добавил, что бриллиант принесет удачу его владельцу.

Розовые бриллианты встречаются лишь в нескольких местах планеты, менее 10% из них весят более одной пятой карата. Крупные драгоценные камни, такие как Fortune Pink, относятся к числу самых редких бриллиантов В пятницу, 4 ноября, по данным Sotheby's, розовый бриллиант Williamson Pink Star весом 11,15 карата был продан в Гонконге за $57,7 млн.

Тобиас Корминд, управляющий директор интернет-магазина ювелирных украшений 77 Diamonds, сказал, что цена Fortune Pink разочаровывает в сравнении с Williamson Pink Star. «Гонконг превзошел Женеву, и, нравится нам это или нет, центр тяжести создания богатства перемещается в Азию», — сказал он. Мировой рекорд для розового бриллианта был установлен в 2017 году, когда камень, известный как CTF Pinc Star, продали в Гонконге за $71,2 млн.