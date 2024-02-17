На акциях в память о Навальном в городах РФ идут задержания

Telegram-канал SOTA пишет, что силовики получили распоряжение задерживать всех людей с плакатами, не трогать только "инвалидов и стариков". "По предварительной информации, людей будут оформлять по арестной статье о "неповиновении полиции", - говорится в другом посте канала.

"Силовики постепенно оттесняют людей от Стены скорби к пешеходному переходу, подальше от памятника, и пытаются оцепить это место. - указывает Telegram-канал "Можем объяснить". - Судя по всему, получен приказ полностью очистить территорию на проспекте Сахарова, где появился один из главных импровизированных мемориаловпамяти Навального в столице".

Людей, пришедших к памятнику "Стена скорби" на проспекте Сахарова в Москве, чтобы возложить цветы в память об оппозиционере Алексее Навальном, разгоняет полиция, сообщают русскоязычные СМИ и Telegram-каналы.

В Москве и ряде других городо в России в субботу, 17 февраля, десятки человек были задержаны во время стихийных акций в память об оппозиционном политике Алексее Навальном, погибшем в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Между тем Telegram-канал правозащитного проекта "ОВД-Инфо" сообщает, что по состоянию на 13:15 по московскому времени в 16 городах России за пятницу и субботу было задержано не менее 110 человек.

По данным правозащитников, только в Санкт-Петербурге было задержано как минимум 30 человек. Их имена есть на сайте "ОВД-Инфо". Четверо задержанных - в Новосибирске, как минимум трое - в Челябинске.

Кроме того, известно о задержаниях в Самаре, Улане-Удэ, Нижневартовске, Оренбурге и других городах.

Около полудня 17 февраля информацию о смерти Алексея Навального в колонии официально подтвердили его соратники. В этот день колонию посетила мать Алексея - Людмила Навальная.