2024.05.14 15:57

На акциях протеста в Ереване задержали еще около 40 человек

 
Deutsche Welle
Jerevanas
Jerevanas
ФОТО: AP / Scanpix
38 протестующих доставлены в разные отделения полиции Еревана с продолжающихся акций гражданского неповиновения, сообщило во вторник, 14 мая, пресс-служба МВД страны. "Большинство из них были задержаны на улице Абовяна, во время шествия в направлении площади Республики", - говорится в сообщении.

Протестующие перекрыли улицу Абовяна мусорными баками и скамейками, уточняет ряд местных СМИ. Основным требованием активистов является отставка премьер-министра Никола Пашиняна. Ранее власти Армении предупредили о готовности пресекать всеми доступными способами попытки дестабилизировать ситуацию в государстве.

Накануне в Ереване были задержаны более 150 человек

13 мая, в ходе акции в Ереване задержаны свыше 150 человек, сообщают со ссылкой на полицию местные СМИ также за неисполнение требований закона. К задержанным допустили юристов и оппозиционных депутатов.

В тот же день руководитель движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал своих сторонников усилить протестную активность. СМИ отмечают, что участие в митингах принимают, среди прочих, студенты и журналисты. Лидер акции неповиновения заявил о необходимости выхода на улицы по всей стране в знак несогласия с политикой Пашиняна, допустившего территориальные уступки в пользу Азербайджана. Галстанян выдвинул Пашиняну ультиматум об отставке.

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Deutsche Welle
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