На акциях протеста в Ереване задержали еще около 40 человек

Протестующие перекрыли улицу Абовяна мусорными баками и скамейками, уточняет ряд местных СМИ. Основным требованием активистов является отставка премьер-министра Никола Пашиняна. Ранее власти Армении предупредили о готовности пресекать всеми доступными способами попытки дестабилизировать ситуацию в государстве.

Накануне в Ереване были задержаны более 150 человек

13 мая, в ходе акции в Ереване задержаны свыше 150 человек, сообщают со ссылкой на полицию местные СМИ также за неисполнение требований закона. К задержанным допустили юристов и оппозиционных депутатов.