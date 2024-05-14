На акциях протеста в Ереване задержали еще около 40 человек

Протестующие перекрыли улицу Абовяна мусорными баками и скамейками, уточняет ряд местных СМИ. Основным требованием активистов является отставка премьер-министра Никола Пашиняна. Ранее власти Армении предупредили о готовности пресекать всеми доступными способами попытки дестабилизировать ситуацию в государстве.
Накануне в Ереване были задержаны более 150 человек
13 мая, в ходе акции в Ереване задержаны свыше 150 человек, сообщают со ссылкой на полицию местные СМИ также за неисполнение требований закона. К задержанным допустили юристов и оппозиционных депутатов.
В тот же день руководитель движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал своих сторонников усилить протестную активность. СМИ отмечают, что участие в митингах принимают, среди прочих, студенты и журналисты. Лидер акции неповиновения заявил о необходимости выхода на улицы по всей стране в знак несогласия с политикой Пашиняна, допустившего территориальные уступки в пользу Азербайджана. Галстанян выдвинул Пашиняну ультиматум об отставке.