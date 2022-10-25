Благотворительный проект United4Ukraine вместе с онлайн-сервисом по размещению Airbnb возобновили программу по предоставлению бесплатного временного жилья украинским беженцам в Европе.

Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook-странице United4Ukraine.

Подать заявку на бесплатное временное жилье в Европе можно на платформе UFU в разделе "Найти временное жилье".

В то же время, заявители должны соответствовать нескольким критериям:

жилье предоставляется исключительно семьям с детьми

жилье предоставляется от 7 до 30 дней

проживание предоставляется только лицам, которые ранее не пользовались услугами United for Ukraine.

Как отмечают организаторы акции, ранее в рамках проекта United for Ukraine они уже помогли найти жилье более чем 11 тысячам украинцев, спасавшихся от войны. Это сотни семей, которые нашли временное пристанище и смогли сосредоточиться на решении других важных вопросов, связанных с переездом в новую страну.