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В Европе ожидают новую волну беженцев из Украины из-за ситуации в энергетической сфере.
Ukrainos pabėgėlių centras Kaune
Ukrainos pabėgėlių centras Kaune
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Благотворительный проект United4Ukraine вместе с онлайн-сервисом по размещению Airbnb возобновили программу по предоставлению бесплатного временного жилья украинским беженцам в Европе.

Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook-странице United4Ukraine.

Подать заявку на бесплатное временное жилье в Европе можно на платформе UFU в разделе "Найти временное жилье".

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В то же время, заявители должны соответствовать нескольким критериям:
жилье предоставляется исключительно семьям с детьми
жилье предоставляется от 7 до 30 дней
проживание предоставляется только лицам, которые ранее не пользовались услугами United for Ukraine.

Как отмечают организаторы акции, ранее в рамках проекта United for Ukraine они уже помогли найти жилье более чем 11 тысячам украинцев, спасавшихся от войны. Это сотни семей, которые нашли временное пристанище и смогли сосредоточиться на решении других важных вопросов, связанных с переездом в новую страну.

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УНИАН
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