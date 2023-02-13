Война в Украине и ее глобальные последствия ожидаемо стали центральной темой вступительной части доклада, который готовился под руководством уже нового главы Мюнхенской конференции, бывшего советника канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) и бывшего посла Германии при ООН Кристофа Хойсгена (Christoph Heusgen).

"Китайско-российский ревизионизм"

Первое, что бросается в глаза, - более резкий тон в отношении России и Китая. Обе страны упоминаются в докладе более 400 раз, но КНР чаще. "Война Путина была бы менее вероятной, если бы его видение не поддерживал более могущественный ревизионист, который разделяет главное недовольство российского лидера по поводу либерального уклада миропорядка и его желание иметь сферу влияния, - китайский руководитель Си Цзиньпин", - пишут авторы документа.

Они отмечают, что Москва и Пекин и ранее сотрудничали в попытках изменить "элементы международного устройства", сложившегося после Второй мировой войны, но никогда еще эти попытки не были "такими фундаментальными и дерзкими", как действия России. При этом в докладе указывается, что "китайско-российский ревизионизм сталкивается с сопротивлением", а сотрудничество Москвы и Пекина "не безгранично".

Среди итогов первого года войны составители доклада Мюнхенской конференции по безопасности отмечают то, что многие страны Африки, Азии и Латинской Америки отказались выступить с критикой России и изолировать ее экономически и дипломатически. Разочарование этим на Западе, в первую очередь, относится к крупным игрокам - Бразилии, ЮАР и Индии. Авторы документа объясняют это, среди прочего, и просчетами Запада.

Судя по всему, их обнадеживает то, что недовольство Западом в странах Глобального юга не означает, что те хотели бы большего влияния Китая и России на будущий миропорядок. Ответы респондентов на опросы в ЮАР, Бразилии и Индии указывают на то, что они хотели бы "играть большую роль" при "выработке международных правил".

В качестве реакции на попытки РФ и КНР изменить миропорядок в пользу авторитарных систем в докладе Западу предлагаются три компонента: осознание глубины проблемы, поддержка мирового сообщества единомышленников и "создание более широкой коалиции" со странами за пределами "либерально-демократического ядра".

Опрос: Украина не собирается уступать России

Самой Украине в докладе посвящен небольшой подраздел с данными соцопросов, проведенных в ноябре 2022 года. Мюнхенская конференция впервые включила Украину в список стран, граждан которых опрашивают для расчета разработанного недавно и теперь ежегодного Мюнхенского индекса безопасности (Munich Security Index). Россия раньше была в этом списке, но теперь организаторы решили не проводить там опросы, сославшись на войну и "усиливающиеся репрессии".

Опросы в Украине показали, что страна не собирается сдаваться ни при каких обстоятельствах, даже если Россия применит ядерное оружие, о чем из Москва периодически звучат намеки. О том, что в случае продолжения ракетных ударов по украинским городам не прекратят воевать, сообщили 95% опрошенных в ходе исследования в Украине.

В случае использования РФ тактического ядерного оружия на поле боя или против украинского города доля так ответивших снижается всего до 89%, а в случае подрыва бомбы над Черным морем - до 91%. В одном из разделов доклада сказано, что применение ядерного оружия в Европе впервые после окончания холодной войны стало "правдоподобным сценарием".

Не менее однозначная картина сложилась с вопросом прекращении огня. Подавляющее большинство опрошенных украинцев - 93% - считают приемлемым условием для этого полный вывод российских войск, в том числе и из Крыма. На вариант вынести Крым за скобки согласен лишь каждый десятый респондент, 80% - не согласны. Отвод российских войск на "демаркационную линию" (термин из доклада. - Ред.) по состоянию на 24 февраля 2022 года поддерживают 7%, не поддерживают - 85%. Наконец, вариант прекращения огня на условии оставить все как есть нашел поддержку одного процента, 97% - против него.

Ожидания в Украине от послевоенного устройства связаны с Западом. 83% опрошенных считают, что никогда не будут в безопасности, пока в России у власти Путин. 75% считают, что без западных гарантий не ожидают безопасности. Примерно столько же - 71% - называют условием безопасности поставки западного оружия. Членство в НАТО видят гарантией 65% опрошенных.

В Германии резко ухудшилось восприятие России

Отношение среди западных стран к Украине как с союзнику радикально изменилось в положительную сторону, о чем свидетельствует уже упомянутый Мюнхенский индекс безопасности. В списке рисков Россия занимает верхние позиции, причем показатель в Германии (78 пунктов из 100) почти такой же высокий, как в Украине (81). Иными словами, немцы опасаются РФ почти так же, как украинцы.

Из всех стран, где проводили опросы населения, в Германии за год с момента предыдущего исследования в 2021 году отношение к России изменилось наиболее радикально - рост ее восприятия в качестве риска составил 25 пунктов. Для сравнения: в Великобритании - 22 пункта, в США - на 12.

Оценка риска "применения ядерного оружия агрессором" в Германии на один пункт выше, чем в Украине (65 и 64 соответственно). В странах БРИКС картина различна. В Бразилии, Китае и Индии Россию меньше всего воспринимают как риск, а в ЮАР соответствующий показатель выше половины - 57 пунктов.

Китай на пути к ядерной супердержаве

Завершают доклад разделы, посвященные энергетике и ядерным технологиям. Что касается энергетического рынка, то авторы документа констатируют, что использование Россией энергоносителей в качестве оружия привело к разрыву связей между Европой и Россией. Прогноз: торговые потоки изменятся и будут больше следовать геополитике и меньше - законам рынка. При этом переход на зеленую энергетику связан с ростом зависимости от поставок комплектующих из Китая.

Растет значение Пекина и с наращиванием его ядерного арсенала. Авторы доклада прогнозируют, что КНР может скоро стать третьей ядерной супердержавой наряду с США и Россией. На этом фоне они считают, что режим контроля над ядерными вооружениями должен включать и Китай, но Пекин выступает против ограничений для него в этой сфере.