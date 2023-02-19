Мюнхен: тысячи человек приняли участие в протестах

Самой многочисленной стала акция объединения "Мюнхен встает" (München steht auf). По данным полиции, на площади Кёнигсплац собрались около 10 тысяч участников, призывавших к миру в рамках кампании "Помиритесь" (Macht Frieden).
Около 2700 человек вышли на демонстрацию против конференции по безопасности. Акция прошла под лозунгом "Переговоры вместо стрельбы - разоружение вместо вооружения". На другой городской площади полиция насчитала около тысячи участников митинга "Вместе против войны".
Акции прошли без столкновений с полицией
Порядка 500 человек вышли на митинг против подавления протестов в Иране. Демонстрацию организовал "Национальный совет сопротивления Ирана". Собравшиеся требовали от участников конференции по безопасности "принять стремление иранского народа к самоопределению", указывает агентство dpa.
Для обеспечения безопасности в городе на дежурство в выходные вышли 4500 полицейских из Баварии и других федеральных земель, а также 300 сотрудников федеральной полиции. Почти все акции прошли без происшествий, за исключением собрания местного отделения партииправопопулистской партии "Альтернатива для Германии", которое провело демонстрацию "против поставок оружия" Киеву. Как отмечает dpa, полиция была вынуждена отделить около 250 участников акции от 300 людей, собравшихся неподалеку с противоположными призывами.
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