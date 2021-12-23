Мюнхен: Акция корона-скептиков вылилась в столкновения с полицией

В силу агрессии участников шествия полицейским пришлось применить перцовый газ и дубинки. Однако стражи порядка в своих действиях руководствовались принципом соразмерности, подчеркивается в заявлении полиции.

Ее сотрудники зафиксировали 14 уголовных правонарушений, в том числе использование опознавательных знаков организаций, деятельность которых противоречит конституции, а также причинение опасного физического вреда сотрудникам правоохранительных органов. Полиция не сообщила подробностей о пострадавших со своей стороны. По данным стражей порядка, нападению подвергся и представитель СМИ. Его предполагаемый обидчик задержан. В целом под стражу взяты 11 человек.

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц в свете распространения омикрон-варианта коронавируса SARS-CoV-2 не исключил введение в республике нового локдауна. Кроме того, с 28 декабря в Германии в силу вступят в силу расширенные ограничения на контакты.

Показатель заражаемости SARS-CoV-2 продолжает снижаться



При этом семидневный средний показатель заражаемости на 100 тысяч человек по состоянию на утро 23 декабря упал с 289 до 280,3, сообщает Институт имени Роберта Коха. По его данным, за минувшие сутки ковид в стране выявлен еще у 44 927 человек, а 425 больных с этим диагнозом скончались. С начала эпидемии вирус в ФРГ обнаружен у 6 923 636 жителей из них 109 749 умерли, почти 6 млн выздоровели.

