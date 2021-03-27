В пятницу вечером государственное телевидение Мьянмы заявило, что люди не должны участвовать в демонстрациях: "После ужасных трагедий и гибели людей вы должны понимать, что в вас могут выстрелить - в спину или в голову", - было сказано в сообщении.

Власти прямо не говорят, что силы безопасности получили приказ открывать огонь на поражение. Ранее они безосновательно утверждали, что в некоторых людей, погибших во время акций протеста, стреляли из толпы.

Однако подобный тон говорил о решимости не допустить массовых выступлений в День вооруженных сил Мьянмы, который отмечается 27 марта. Он посвящен памяти вооруженного восстания против японской оккупации, начавшегося в 1945 году под руководством Аун Сана. Он был отцом нынешнего лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи, которая сейчас находится в тюрьме и подозревается в нескольких преступлениях.

С 1 февраля, когда в Мьянме был совершен военный переворот, во время подавления акций протеста было убито уже больше 320 человек.

"Настоящие друзья"

В прошлые годы на военных парадах в День вооруженных сил Мьянмы присутствовали многие иностранные дипломаты и военные. Однако после переворота страна оказалась в международной изоляции, и единственным представителем другого государства в этот раз был замминистра обороны России по международному сотрудничеству Александр Фомин.

В ответ на захват власти военными США, Великобритания и Европейский союз ввели против руководства страны санкции.

Главнокомандующий армией Мьянмы Мин Аун Хлаин, которому принадлежит власть, поблагодарил Россию за сотрудничество. "Мы ценим участие российских военных, которые сегодня здесь присутствуют. Власти России и все представители российской армии - наши настоящие друзья, хотя мы находимся на большом расстоянии", - сказал Хлаин.

Как передает Интерфакс со ссылкой на сообщение министерства обороны России, во время переговоров с Хлаиным Фомин заявил, что "Мьянма является надежным союзником и стратегическим партнером Российской Федерации в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом".

"Вы, уважаемый господин старший генерал, в прошлом году принимали участие в нашем параде, в юбилейном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - сказал Фомин. - И этот наш визит - ответ на ваш. В этих событиях нас объединяет борьба наших народов против гитлеровского фашизма и японского милитаризма".

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, с 2014 по 2019 год на Россию пришлось по меньшей мере 16% вооружений, закупленных властями Мьянмы.

В Мьянме работает технический центр обслуживания авиатехники и бронетехники, которую поставляет Россия. По данным российского оборонного ведомства, Москва поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, 8 зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также радиолокационные станции, бронетанковую технику и артиллерийские системы.

Оппозиция Мьянмы резко раскритиковала участие России в военном параде, прошедшем на фоне подавления массовых протестов. Яданар Маун, представитель группы "Justice for Myanmar" ("Справедливость для Мьянмы"), заявил агентству Рейтер: "Россия помогает террору, развязанному против народа, - цитирует Мауна Рейтер. - Отвратительно, что российские чиновники посещают Мьянму и легитимизируют незаконную военную хунту".

Что происходит в стране

В субботу Мин Аун Хлаин выступил с телевизионным обращением к жителям страны и пообещал со временем провести в Мьянме выборы, хотя не назвал их возможной даты.

"Армия хочет сомкнуться со всем народом, чтобы обеспечить демократию, - заявил Хлаин. - Насильственные действия, которые угрожают стабильности и безопасности, нельзя оправдать выдвижением требований". Он добавил, что военным пришлось взять власть в стране из-за "незаконных действий" Аун Сан Су Чжи и ее партии "Национальная лига за демократию".

Тем временем, несмотря на предупреждения военных, в нескольких городах Мьянмы в субботу состоялись акции протеста. Однако на улицы было выведено значительное число сотрудников полиции, которые пытались предотвратить выступления.

Наиболее ожесточенные столкновения произошли в крупнейшем городе страны Янгоне, где было убито по меньшей мере 16 человек, четверо из них - около полицейского участка в одном из пригородов.

Демонстранты также вышли на улицы второго по величине города Мандалай. Они несли флаги партии "Национальная лига за демократию" и приветствовали друг друга салютом из трех пальцев - жестом, принятым у сторонников демократии в Мьянме.

Один из журналистов сообщил агентству Франс пресс, что полиция открыла огонь боевыми патронами в городе Лашио на северо-востоке страны.

На размещенных в социальных сетях кадрах видно, что полиция также повсеместно применяла слезоточивый газ.

Переворот

На выборах в ноябре прошлого года партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию" одержала победу.

Военные во главе с главнокомандующим армией Мьянмы генералом Хлаином не дали вновь избранному парламенту собраться на первую сессию и объявили, что берут власть в свои руки. Они говорят, что итоги ноябрьских выборов подтасованы, но не предъявляют никаких доказательств. Независимые международные наблюдатели признали выборы честными.

Местонахождение Аун Сан Су Чжи в настоящее время неизвестно. Вместе с ней были арестованы президент Мьянмы Вин Мьин и почти все руководство "Национальной лиги за демократию".