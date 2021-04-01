Совет Безопасности ООН должен прибегнуть к незамедлительным действиям в свете продолжающегося насилия со стороны военных в Мьянме. Такое мнение высказала в среду, 31 марта, специальный посланник главы ООН по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер.

По ее мнению, масштабное "кровопролитие - неизбежно" в свете усиления давления на участников акций протеста против недавнего госпереворота.

"Изучите все доступные инструменты, чтобы предпринять коллективные действия и сделать то, что правильно, то, чего заслуживает народ Мьянмы - и тем самым предотвратить катастрофу на разных уровнях в самом сердце Азии", - подчеркнула спецпосланник на заседании Совбеза ООН.

Не менее 520 жертв с момента путча

По ее мнению, этот постоянный орган всемирной организации должен задействовать весомые механизмы, чтобы обратить вспять ситуацию, которая идет к катастрофе. На этот раз заседание в Нью-Йорке проводилось по инициативе Великобритании.

Как передало агентство Reuters со ссылкой на Ассоциацию помощи политическим заключенным в Мьянме, за период после путча в стране убит минимум 521 мирный житель, причем только 141 из них - 27 марта, в День вооруженных сил.

Между тем, по данным AFP, постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь отверг необходимость введения новых санкций в отношении военной хунты в Мьянме, выразив уверенность в целесообразности "демократических преобразований".

Государственный переворот в Мьянме

Военные захватили власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. По официальным итогам голосования, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав свыше 70 процентов голосов, но пришедшие к власти военные объявили результаты выборов недействительными.

Лидер Национальной лиги за демократию и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.