Аэропорт Кабула, который год назад был заполнен толпами людей, отчаянно пытавшимися улететь из страны, сейчас выглядит довольно тихо и спокойно. Приезжающих встречают одетые в черные бурки женщины, проставляющие штампы в паспорта.

Рекламные щиты с фотографиями людей закрашены, а на ветру развеваются белые флаги "Талибана".

С 1996-го по 2001 год талибы уже управляли большей частью Афганистана. Тогда в стране были установлены жесткие законы: за воровство наказывали отрубанием руки или ноги, девочкам запрещали учиться в школе, а женщинам — работать. Ходить в "нетрадиционной" одежде (например, в джинсах) не разрешалось. Придя к власти в этот раз, "Талибан" обещал сохранить "исламские ценности", но проявить более мягкий и гибкий подход к ряду вопросов. Сдержали ли они свое слово?

Голод и рухнувшая экономика



Самая большая проблема для Афганистана сейчас — это голод. До прихода талибов к власти примерно 75% государственных расходов приходилось на иностранные гранты и гуманитарную помощь. Теперь большая часть этих программ закрыта, а резервы Центрального банка Афганистана, в основном находившиеся в США, заморожены. Это привело к почти полному краху афганской экономики и банковской системы.

"Талибан" требует вернуть заблокированные средства, но в Вашингтоне согласны сделать это, только если находящиеся под санкциями лидеры талибов уйдут в отставку с должностей в руководстве Центробанка.

Пока стороны стороны ведут переговоры, в Афганистане продолжаются рост безработицы и взлет цен на самые важные товары. По оценке ООН, примерно 25 миллионов афганцев — то есть более половины населения страны — в настоящее время живут в нищете.

"Моя мать больна, ей нужна операция, но мы не можем позволить себе ни визит к врачу, ни лекарства, — говорит молодая афганская девушка по имени Амина. — Если мы купим таблетки, то вся семья останется без еды. Я не знаю, как выбрать между здоровьем мамы и здоровьем моих детей. Мы в отчаянии".

Десятки тысяч афганских детей ежемесячно поступают в больницы из-за острого недоедания. А в отдаленных районах страны дети просто умирают от голода. Некоторые афганские семьи продают своих новорожденных детей, чтобы прокормить остальных.

В июне на юго-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла. Погибли по меньшей мере 1150 человек. Поисково-спасательная операция затруднялась острой нехваткой денег и ресурсов на ее проведение.

"Независимо от статуса талибов или доверия к ним со стороны властей других стран, международные экономические ограничения продолжают наносить ущерб афганскому народу и приводят к катастрофе в стране", — отмечает представитель Human Rights Watch Джон Сифтон.

"Мы все идем во тьму и несчастье, — говорит Амена Арезо, врач из юго-восточной провинции Газни. — У людей нет будущего".

После прихода к власти афганская экономика сократилась примерно на 30-40%. В стране быстро сокращается рынок труда.

"В этом году из-за засухи пшеницы намного меньше", — говорит 18-летний Нур Мохаммад, вручную убирающий пшеницу за эквивалент двух долларов в день. — Но это единственная работа, которую я смог найти. Я изучал электротехнику, но мне пришлось бросить учебу, чтобы прокормить семью".

"Я продал свой мотоцикл, чтобы поехать в Иран, но не смог найти работу", — рассказывает другой рабочий, Ахмад.

Сезонная работа в соседнем Иране раньше была подспорьем для жителей беднейших провинций Афганистана. Но теперь работы нет и в Иране.

"Мы приветствуем наших братьев-талибов, — говорит Нур. — Но нам нужно правительство, которое даст нам возможность заработать. Битва с бедностью и голодом — это тоже важная задача, и она важнее, чем перестрелки".

Боевые действия и безопасность



После того, как талибы взяли под контроль все провинции Афганистана, а западные страны вывели свои войска, боевые действия на территории страны в целом завершились.

"В целом уровень насилия в Афганистане и число погибших от боевых действий за последний год существенно снизилось. Во-первых, это связано с тем, что ранее талибы воевали против поддерживаемого силами США и НАТО правительства Афганистана при помощи тактики, включавшей в себя атаки смертников, взрывы автомобилей, установку самодельных взрывных устройств и засады. Все это часто приводило к жертвами среди мирного населения. С другой стороны, правительственные силы вели борьбу против движения "Талибан", используя в том числе удары с воздуха. И от этого тоже нередко страдали обычные люди. Сейчас это противостояние закончилось" — профессор Давуд Азами, редактор радиопрограмм Афганской службы Би-би-си.

Многие люди, которые раньше жили вдоль фактической линии фронта, особенно сельское население на юге и востоке Афганистана — приветствовали прошлогоднюю победу талибов, поскольку она означала конец разрушительных боевых действий. В этих провинциях преимущественно живут пуштуны, которые разделяют ультра-консервативные взгляды "Талибана".

Но люди все же продолжают гибнуть. По данным ООН, с августа 2021 до конца июня 2022 года в Афганистане погибло более 700 мирных жителей, а ранено более 1400.

Около 50% этих смертей связаны с действиями афганского ответвления группировки "Исламское государство". Чаще всего экстремисты совершают нападения в районах, где проживают мусульмане-шииты или другие меньшинства.

"Боевики "ИГ" сейчас действительно активны в Афганистане. Но эта группировка намного слабее и меньше, чем силы "Талибана", — отмечает Азами.

Очаги боевых действий периодически вспыхивают на севере Афганистана, где небольшие вооруженные группировки, связанные с прежними властями и силами Ахмада Масуда, вступают в столкновения с талибами. Но эти столкновения в разы менее масштабны, чем в прошлые годы.

"Но важно помнить, что в настоящее время в Афганистане продолжается насилие в другой форме. Например, по всей стране идут задержания и пытки критиков движения "Талибан", — отмечает корреспондент Би-би-си в Афганистане Секундер Кермани.

В период с августа 2021 года по июнь 2022 года было зарегистрировано не менее 160 внесудебных казней бывших афганских чиновников и сотрудников силовых структур.

По оценке специалистов ООН, обстановка в Афганистане становится все более и более непредсказуемой. Даже уличная преступность, которая практически исчезла в первые месяцы после прихода талибов к власти, сейчас вновь начинает расти. Считается, что это может быть частично связано с обнищанием миллионов людей и угрозой голода.

Права женщин



В прошлом году талибы обещали, что будут уважать права женщин "в соответствии с афганскими нормами и исламскими ценностями". Но в итоге для женщин в стране вновь были введены ограничения, и число их множится с каждым днем.

Вскоре после захвата власти правительство талибов, состоящее исключительно из мужчин, упразднило министерство по делам женщин и заменило его министерством порока и добродетели, которому поручено обеспечивать соблюдение исламского права в его ультра-консервативной трактовке.

Сейчас женщинам запрещено ходить в общественные места или выезжать за пределы своего города без опекуна-мужчины. С мая этого года женщинам было предписано носить хиджаб и закрывать лицо на публике. Невыполнение этого требования может привести к аресту и заключению в тюрьму их отца или ближайшего родственника мужского пола.

"Я училась на врача и должна была выпускаться в этом году. Но пришли талибы, меня насильно выдали замуж, и теперь муж запрещает мне даже выходить из дома. Вся моя жизнь пошла под откос. Я беременна, семья мужа имеет на меня большие планы, они хотят много наследников. Но я сама хочу лишь одного — чтоб все это закончилось. Я мечтаю сбежать, но это почти нереально. Последнее время я начинаю думать о том, как бы умереть. Я не могу больше так жить, это невыносимо" — плачет 24-летняя Аиша. Ее родители раньше поддерживала ее желание получить образование и работать, но после прихода к власти талибов отец Аиши перестал ей помогать. Когда она однажды прибежала в дом родителей после побоев от мужа, отец отправил ее обратно.

Год назад талибы обещали разрешить девочкам продолжать образование, но в итоге лишь отчасти сдержали свое слово. В настоящее время девочкам разрешается посещать только начальную школу (три-четыре года обучения). При этом школьная программа была изменена, и теперь девочки должны гораздо больше времени уделять изучению ислама.

По данным ООН, возможности продолжать школьное образование лишились 1,1 миллиона девочек. Руководители "Талибана" ссылаются на нехватку учителей-женщин и необходимость организовать отдельные учебные помещения для девочек, но этим объяснениям верят не все.

Официально женщинам разрешено работать учителями начальных школ, но многим из них перестали выплачивать зарплату, ссылаясь на проблемы в экономике.

В ноябре прошлого года министерство порока и добродетели запретило телефильмы с участием актрис и велело женщинам-ведущим новостей носить "исламский хиджаб", не уточнив, что именно это означает.

За последний год из-за введенных талибами ограничений доля работающих женщин в Афганистане упала с 22% до 15%.

"Политика талибов быстро превратила многих женщин и девочек в фактических заключенных в своих домах, лишив страну одного из ее самых ценных ресурсов: навыков и талантов женской половины населения", — отмечает заместитель директора Human Rights Watch по правам женщин Хезер Барр.

"Кризис для женщин и девочек в Афганистане обостряется, и конца ему не видно", — добавляет она.

Опиум



Когда талибы были у власти в стране два десятка лет назад, они с переменным успехом пытались бороться с выращиванием опийного мака.

Эта политика продолжается и сегодня: в апреле этого года талибы снова запретили выращивать мак.

Насколько она успешна, судить трудно. Однако сообщения из некоторых районов в провинции Гильменд, где выращивают мак, позволяют предположить, что талибы действительно заставляют фермеров уничтожать маковые поля.

В официальном отчете США в июле отмечалось, что, хотя талибы рискуют потерять поддержку со стороны фермеров и наркоторговцев, они, похоже, не собираются опускать руки.

Однако доктор Дэвид Мэнсфилд, эксперт по наркоэкономике Афганистана, отмечает, что к моменту введения запрета основной урожай опийного мака уже был собран.

"Второй [годовой] урожай на юго-западе Афганистана, как правило, невелик […] поэтому его уничтожение […] не окажет существенного влияния", — говорит Мэнсфилд.

Также стоит отметить, что растет производство и других наркотиков, таких как кристаллический метамфетамин, хотя талибы запретили использовать для его производства дикорастущее растение эфедру.

Средства массовой информации, свобода слова и права меньшинств



Стараясь подавить инакомыслие, талибы ввели масштабные ограничения свободы слова. В сентябре 2021 года министерство информации и культуры талибов распространило новые правила работы для СМИ. Но они были очень расплывчато сформулированы. Например, журналистам запрещено транслировать или публиковать материалы, которые "противоречат исламу" и "оскорбляют национальных деятелей". Другое правило гласило, что "к вопросам, которые не были подтверждены официальными лицами во время трансляции или публикации, следует относиться с осторожностью". Что именно под этим понимается, не уточнялось. В итоге десятки журналистов были арестованы.

По данным Афганской федерации журналистов, в прошлом году прекратили работу 218 средств массовой информации из 544, а 7000 работников СМИ потеряли работу.

"Иностранные журналисты, работающие в Афганистане, находятся в несколько привилегированном положении — и талибы относятся к ним гораздо более снисходительно, чем к афганским коллегам, которые подвергаются гораздо большему давлению. В результате общего повышения уровня безопасности в стране мы действительно можем путешествовать гораздо больше, чем раньше. Тем не менее, мы определенно наблюдаем ужесточение позиции талибов в целом, в том числе по отношению к иностранным СМИ", — отмечает корресподент Би-би-си Секундер Кермани.

С давлением и угрозами столкнулись и те, кто осмелился выходить на улицы Афганистана с протестами. В августе 2021 года афганские женщины провели в нескольких городах демонстрации в знак протеста против политики, нарушающей права женщин. Талибы в ответ избили их и открыли огонь из автоматов, чтобы разогнать толпу.

Впоследствии "Талибан" запретил акции протеста, которые не получили предварительного одобрения в МВД, но некоторые активисты продолжают проводить демонстрации.

Огромные проблемы испытывают и представители религиозных и этнических меньшинств. Так, в прошлом году в провинции Дайкунди талибы убили по меньшей мере 13 хазарейцев, в том числе девять сдавшихся бывших правительственных солдат и 17-летнюю девушку. Это произошло примерно через две недели после прихода "Талибана" к власти. Хазарейцы — этническое меньшинство, которое исповедует шиитский ислам — исторически подвергались дискриминации со стороны пуштунов, но за последний год нападения на их общины участились.

Связи с "Аль-Каидой"



Высокопоставленный представитель талибов в интервью Би-би-си отверг предположение, что талибы имеют какие-либо связи с террористической организацией "Аль-Каида". По его словам, в стране нет боевиков "Аль-Каиды", поскольку они давно покинули Афганистан.

Он утверждает, что талибы узнали о присутствии лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири в Афганистане лишь после того, как он был убит в ходе операции США в Кабуле в начале августа, и подчеркивает, что у талибов "не было никаких отношений" с Завахири.

По его словам, талибы сформировали комитет для расследования смерти аль-Завахири.

"Афганская земля еще не использовалась против США или какой-либо другой страны. То, что Завахири скрывался здесь — это отдельная история, но группировку сюда не пускали", — сказал представитель талибов. — Если бы тут была какая-то активность — мы бы об этом знали".

Однако Совет Безопасности ООН не сомневается, что во время переговоров с США в 2020 году талибы регулярно консультировались с "Аль-Каидой", заверяя боевиков, что будут и дальше уважать исторические связи между двумя группировками.

Главным связующим звеном между талибами и "Аль-Каидой" выступает другая террористическая группировка — "Сеть Хаккани", давние друзья "Талибана", которые в середине 1990-х даже занимали высокие посты в правительстве талибов. С годами эти отношения только укрепились.

По мнению отставного аналитика ЦРУ Гейла Хельта, в ближайшие несколько лет ситуация в Афганистане может выглядеть относительно спокойно, но в итоге такое положение дел может оказаться обманчиво.

"Проблема в том, не наступит ли через несколько лет — скажем, через пять или семь, — условный 2001 год, — рассуждает Хельт. — Я не думаю, что мы вообще когда-либо при "Талибане" увидим мир в Афганистане. Внутри будет противодействие. И эта нестабильность дает возможность появиться группам, которые захотят бросить вызов талибам".