"Мы в состоянии войны". ХАМАС напал на Израиль: 150 убитых израильтян, десятки в заложниках. Что известно

Почему Израиль не был готов к нападению?

Комментарий военного эксперта









Израильский военный эксперт Давид Гендельман прокомментировал Русской службе Би-би-си обстоятельства нападения ХАМАС на Израиль.









— Почему ХАМАС удалось достичь внезапности?









Оценка израильской разведки состояла в том, что ХАМАС сейчас эскалация невыгодна, после трений в последние недели жителям Газы дали больше разрешений на работу в Израиле, в Газу зашел очередной транш катарских денег и так далее. Значит [предполагалось, что] их текущие требования удовлетворены, воевать они сейчас не будут, а учения это просто сезонные учения, как уже бывало.









И непосредственную подготовку к операции разведка тоже не вскрыла.









Поэтому армия расслабилась, боеготовности на границе не было, ХАМАС достиг полной внезапности в нападении, и соответственно добился неожиданных даже для себя успехов.









Это в очередной раз демонстрирует, что оценка намерений не должна полностью заменять оценку возможностей, и что подгонка предполагаемых действий противника под концепцию, что ему, по нашему мнению, выгодно и невыгодно, приводит к катастрофическим последствиям.









— Что будет дальше делать Израиль?









На данный момент объявленная операция «Железные мечи» концентрируется на полной зачистке израильских населенных пунктов от еще оставшихся там боевиков ХАМАС и на авиаударах по Сектору Газа.









Параллельно идет мобилизация резерва и стягивание сухопутных сил к границе в рамках подготовки к наземной операции.









— ХАМАС захватил большое число заложников. Как Израиль будет решать эту проблему?









Большое число израильских жертв и вообще резкое поднятие «привычной» планки эскалации со стороны ХАМАС требует более мощного израильского ответа и повышает вероятность проведения наземной операции, в отличие от большинства прошлых чисто «авиационных» раундов.









Вопрос большого числа захваченных израильтян в Газе в данном случае диалектический: с одной стороны это тоже повышает вероятность наземной операции, но одновременно это затрудняет ее проведение, пленные могут пострадать.









Все эти факторы будут приняты во внимание правительством при дальнейшем развитии операции «Железные мечи».