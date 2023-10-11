"Мы в отчаянии — рейсов нет!" Граждан Литвы эвакуировали из Израиля, а что с (не)гражданами Латвии?

"По данным, опубликованным PMLP, в Израиле проживают более 5 000 граждан Латвии, большинство из которых имеют двойное гражданство Латвии и Израиля, — сообщила на запрос Delfi представитель МИД Латвии Диана Эглите. — В начале конфликта на консульском учете был зарегистрирован один человек. После размещения информации в соцсетях граждане Латвии стали активнее регистрироваться в Консульском регистре и обращаться в посольство и консульский отдел по телефону экстренной помощи (+371-26 33 77 11)".

9 октября посол Латвии в Израиле Айварс Гроза в интервью программе "Rīta Panorāma" сообщил, что за выходные с момента начала ракетных обстрелов боевиков исламистской группировки "Хамас" около 65 граждан Латвии обратились в консульство с вопросами.

"Граждане Латвии в Израиле в отчаянии. Билетов на рейсы домой нет — места на ближайшие даты распроданы. Забронированные рейсы отменены, — написала в редакцию Delfi мать двух детей. — Пожалуйста, подключите средства массовой информации. Срочно необходим рейс, организованный правительством Латвии, чтобы доставить граждан Латвии домой. В посольство Латвии в Израиле поступило несколько звонков с просьбой о помощи. Моя семья сейчас находится в Израиле — двоюродный брат с двумя маленькими детьми (5 и 2 года). Дети напуганы — сидят в бомбоубежищах".

По словам Эглите, сейчас МИД располагает информацией примерно о 130 гражданах Латвии, находящихся в Израиле. Как сообщил ранее посол Латвии в Израиле Гроза, кроме 5 000 проживающих в Израиле граждан Латвии, около 64-65 человек приехали в Израиль в качестве туристов или по делам. "Они обратились в посольство за консультацией. На данный момент консульская помощь им не нужна, но МИД и посольство находятся с ними в контакте и при необходимости окажут помощь".

"Граждане Латвии обращались в посольство и министерство за советом, в основном по поводу наличия авиарейсов или организации эвакуационного рейса, — пояснила представитель МИД Эглите. — Воздушное пространство Израиля до сих пор не закрыто для международного воздушного сообщения, однако несколько авиакомпаний, в том числе и "air Baltic" на данный момент предпочитает не выполнять рейсы. Полеты отдельными авиакомпаниями по-прежнему возможны".

Будет ли эвакуация граждан Латвии?