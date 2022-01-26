Блинкен отметил, что США не намерены публиковать текст своего ответа России, чтобы оставить возможности для переговоров. Однако, судя по его заявлениям, документ содержит примерно те же тезисы, которые Вашингтон неоднократно озвучивал ранее.

"От России зависит, каким будет ответ. Мы готовы к любому развитию ситуации", - сказал Блинкен на пресс-конференции в среду. "Мы предпочитаем дипломатию", - подчеркнул он.

Блинкен заявил, что ответ Вашингтона включает некоторые предложения, о которых американские дипломаты говорили после переговоров с российскими чиновниками. В частности, о регулировании ядерного оружия, большей прозрачности в отношении военных учений и размещения наступательных вооружений. Глава Госдепа подчеркнул, что документ был скоординирован с Украиной и американскими союзниками по НАТО.

"Это не формальный переговорный документ, это не прямые предложения, в нем просто изложены некоторые мысли, как мы вместе - если они настроены серьезно - можем укрепить коллективную безопасность", - сказал он.

При этом госсекретарь США по сути отверг главное требование России - о том, что в Североатлантическом альянсе больше не может быть новых членов в Европе. "С нашей точки зрения, двери НАТО открыты, и они остаются открытыми, мы привержены этому принципу", - добавил он.

Активные переговоры на фоне скопления войск

Блинкен снова призвал Россию воздержаться от военной агрессии против Киева и заявил, что вероятность такого развития событий остается высокой из-за продолжающейся концентрации российских войск на границах Украины. Москва настаивает, что не намерена идти на военную агрессию, однако считает себя вправе предпринимать шаги для обеспечения собственной безопасности.

По словам Блинкена, США готовы применить против России жесткие экономические санкции в случае агрессии против Украины, которые в том числе затронут сферу обороны.

В среду министерство иностранных дел России подтвердило, что посол США в России Джон Салливан передал письменный ответ американской администрации "на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности".

В середине января Россия провела серию переговоров со странами Запада по вопросам безопасности, в том числе с США и НАТО. Поводом для обсуждения были требования Москвы, которые на Западе назвали ультиматумом, поскольку они поступили на фоне роста напряженности на украинской границе и стягивания туда российских войск.

Сама Россия характеризует список этих требований как предложения по новой архитектуре европейской безопасности. Ключевое из них - официальный отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и гарантии непринятия Украины в альянс.

Однако на Западе продолжают настаивать, что право решать, кто может быть членом НАТО, имеют только члены самого альянса и страны, которые желают в него вступить. В Брюсселе неоднократно говорили, что двери НАТО должны оставаться открытыми.

Последним этапом этого цикла переговоров стала встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве, прошедшая 21 января.