"Мы парализуем Армению". Оппозиция объявила об акциях неповиновения

"Надо выйти на улицы, поднять уровень неповиновения до такой степени, чтобы правительство встало на колени", - заявил в свою очередь депутат оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян.
В воскресенье представители армянской оппозиции провели очередной митинг на площади Республики в Ереване, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с его политикой в отношении Нагорного Карабаха.
На прошедшей неделе в результате молниеносной военной операции Азербайджана армянские власти самопровозглашённой республики Нагорный Карабах, существовавшей более 30 лет, фактически капитулировали перед Баку. Сейчас ведутся переговоры об условиях реинтеграции армянской общины Нагорного Карабаха в Азербайджане. Ожидается, что вся территория региона перейдёт под контроль азербайджанских властей.
Действующие власти Армении косвенно обвинили в произошедшем российский миротворческий контингент, который, по их мнению, не вмешался в происходящее.
Армянская оппозиция обвиняет Никола Пашиняна в предательстве национальных интересов и не оказании помощи армянам Карабаха, одновременно с этим заявляя об опасности этических чисток в регионе. При этом на акциях протеста звучит и критика в адрес Москвы.
В ходе митингов произошли столкновения с полицией. Власти задержали несколько сотен протестующих, из них 49 человек стали подозреваемыми по уголовным делам.