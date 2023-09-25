"Мы парализуем Армению". Оппозиция объявила об акциях неповиновения

"Надо выйти на улицы, поднять уровень неповиновения до такой степени, чтобы правительство встало на колени", - заявил в свою очередь депутат оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян.

В воскресенье представители армянской оппозиции провели очередной митинг на площади Республики в Ереване, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с его политикой в отношении Нагорного Карабаха.

На прошедшей неделе в результате молниеносной военной операции Азербайджана армянские власти самопровозглашённой республики Нагорный Карабах, существовавшей более 30 лет, фактически капитулировали перед Баку. Сейчас ведутся переговоры об условиях реинтеграции армянской общины Нагорного Карабаха в Азербайджане. Ожидается, что вся территория региона перейдёт под контроль азербайджанских властей.

Действующие власти Армении косвенно обвинили в произошедшем российский миротворческий контингент, который, по их мнению, не вмешался в происходящее.