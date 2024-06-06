"Мы не разрешаем удары по Москве". Байден — о применении оружия США, которое получает Украина

„Я знаю его [Путина] более 40 лет. И он беспокоит меня уже 40 лет. Он не порядочный человек. Он диктатор, который изо всех сил пытается удержать свою страну, продолжая при этом наступление [в Украине], — ответил Байден. — Мы не говорим о том, чтобы дать им оружие, чтобы нанести удар по Москве, нанести удар по Кремлю — а только нанести удар прямо за границей, где они подвергаются серьезному обстрелу из обычных видов вооружений, используемых россиянами для вторжения в Украину и убийства украинцев“.