"Мы не достигли желаемого". Зеленский признал неудачу контрнаступления, но заявил, что Украина не отступает

«У нас новый этап войны, и это факт, — сказал Зеленский AP во время поездки в Харьков. — Зима сама по себе — новый этап войны».

Как пишет агентство, с наступлением зимы украинское командование ждут новые, но уже знакомые проблемы: низкие температуры, голые поля, на которых военным негде укрыться.

Снова возникла и угроза масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру украинских городов. По словам Зеленского, зимой боевые действия ведутся не только на линии фронта, но и внутри городов.

В то же время запасы боеприпасов заканчиваются, что может парализовать военные операции украинских военных.

Долгожданное контрнаступление, начавшееся после поставок военной помощи Запада на сумму в десятки миллиардов долларов, не привело к ожидаемым прорывам, напоминает AP. Теперь некоторые украинские чиновники обеспокоены, будет ли дальнейшая помощь столь же щедрой.