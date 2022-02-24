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Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил, что нападение России на Украину было запланированным и неспровоцированным. Он назвал Путина агрессором, а вторжение в Украину - нападением на сами принципы мирного сосуществования. Эти действия, сказал Байден, не останутся без ответа.
Bideno spaudos konferencija
Bideno spaudos konferencija
© AFP / Scanpix

Президент США сообщил, что договорился с лидерами "Большой семерки" - ведущими индустриально развитыми странами мира - о том, что они коллективно ограничат возможности России вести дела в долларах, евро, фунтах и йенах и таким образом ограничат способности России оставаться частью мировой экономики.

Анонсируя новый пакет санкций, он сказал, что разработанные меры предназначены максимизировать долгосрочное воздействие на Россию и свести к минимуму воздействие на Соединенные Штаты и их союзников.

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США подорвут способности России финансировать и наращивать свои вооруженные силы, санкции подорвут конкурентные возможности страны в высокотехнологичном XXI веке, сказал Байден.

Меры Вашингтона по экспортному контролю в отношении России коснутся полупроводников, компьютеров, лазеров и сенсоров, что повлияет на сферу обороны, аэрокосмическую отрасль и кораблестроение, говорится в заявлении министерства торговли США, опубликованном в четверг.

Президент США отметил, что российский рубль упал до своего самого низкого уровня и фондовый рынок в России уже обвалился.

"Мы наложили санкции на российские банки, в которых хранятся активы на триллион долларов", - сказал Байден.

Среди банков, попавших под американские санкции, - Сбербанк. Байден отметил, что этот банк хранит треть всех финансовых активов России. Его президент-председатель правления Герман Греф обратился к сотрудникам, призвав их обеспечить штатную и непрерывную работу банка.

"Сохраняя хладнокровие, мы должны сконцентрироваться на основных задачах и приоритетах Сбера: мы должны обеспечить штатную работу всех наших функций, поддерживать непрерывность бизнеса в интересах всех жителей России", - цитирует письмо Грефа агентство Интерфакс.

Минфин США, тем временем, подтвердил введение санкций против российских банков ВТБ, Сбербанк, "Открытие", "Совкомбанк" и "Новикомбанк".

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сегодня в сотрудничестве с союзниками и партнерами ввело широкие экономические меры, направленные против основной инфраструктуры российской финансовой системы", - говорится в заявлении ведомства
Президент США не назвал среди санкций отключение России от международной системы банковских платежей SWIFT, однако в ответ на вопросы об этом журналистов заявил, что принятые меры еще более жесткие, чем отключение России от этой платежной системы. Он добавил, что эта опция всегда остается в арсенале, но сейчас она не будет использована.

Американский президент также сообщил, что он добавляет в санкционный список представителей российской правящей элиты и членов их семей.

"Это люди, которые лично выиграли от политики Кремля, и они должны разделить боль", - сказал Байден.

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