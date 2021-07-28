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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся в Вашингтоне, в среду, 28 июля, была принята в Белом доме президентом США Джо Байденом. Байден отметил, что для него было честью встретиться с Тихановской, сообщает DW.com.
"Мы довольно спокойно и тепло общались". Тихановская встретилась с Байденом
© twitter

"Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека", - написал он в Twitter.

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Светлана Тихановская прокомментировала Zerkalo.io встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Политик подчеркнула, что встреча с Джо Байденом не была самоцелью поездки в США, потому что ее до этого приняли чиновники высокого уровня, с которыми команда Светланы Тихановской обсудила все актуальные вопросы, касающиеся разрешения политического кризиса в Беларуси и поддержки белорусского народа, а также санкции со стороны США.

"Все конкретные вопросы, способы давления на режим, помощь гражданскому обществу, видения новой Беларуси — это все обсуждается на встречах с советниками, представителями администрации [президента США]. Это была больше встреча-знакомство, где мы довольно спокойно и тепло общались", — прокомментировала Светлана Тихановская свой визит в Белый дом.

Тихановская и Байден обсудили ситуацию в Беларуси, политзаключенных и возможности разрешения политического кризиса. В частности затронули вопрос санкционной политики США.

У политика нет конкретных ожиданий по итогам встречи, призналась она, так как все решения — прерогатива правительства США.

"Но я уверена, что все, что мы проговаривали, было услышано, и будут предприняты меры для того, чтобы усилить давление на режим, увеличить помощь репрессированным, политзаключенным", - рассказала С.Tихановская.

Светлана Тихановская в эти дни находится с визитом в США.

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