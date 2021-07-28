"Мы довольно спокойно и тепло общались". Тихановская встретилась с Байденом

"Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и всеобщим правам человека", - написал он в Twitter.

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ — President Biden (@POTUS) July 28, 2021



Светлана Тихановская прокомментировала Zerkalo.io встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Политик подчеркнула, что встреча с Джо Байденом не была самоцелью поездки в США, потому что ее до этого приняли чиновники высокого уровня, с которыми команда Светланы Тихановской обсудила все актуальные вопросы, касающиеся разрешения политического кризиса в Беларуси и поддержки белорусского народа, а также санкции со стороны США.

"Все конкретные вопросы, способы давления на режим, помощь гражданскому обществу, видения новой Беларуси — это все обсуждается на встречах с советниками, представителями администрации [президента США]. Это была больше встреча-знакомство, где мы довольно спокойно и тепло общались", — прокомментировала Светлана Тихановская свой визит в Белый дом.

Тихановская и Байден обсудили ситуацию в Беларуси, политзаключенных и возможности разрешения политического кризиса. В частности затронули вопрос санкционной политики США.

У политика нет конкретных ожиданий по итогам встречи, призналась она, так как все решения — прерогатива правительства США.

"Но я уверена, что все, что мы проговаривали, было услышано, и будут предприняты меры для того, чтобы усилить давление на режим, увеличить помощь репрессированным, политзаключенным", - рассказала С.Tихановская.

Светлана Тихановская в эти дни находится с визитом в США.