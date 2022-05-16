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227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины города Харькова оттеснил российские войска и вышел к государственной границе с Россией.
"Мы дошли, господин президент, мы здесь!": батальон ВСУ вышел к границе с Россией
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Об этом говорится в сообщении на странице Министерства обороны Украины в "Facebook".

На видеозаписи с обращением украинских бойцов к президенту Владимиру Зеленскому видно, как бойцы несут и устанавливают пограничный столб.

"Мы дошли, господин президент, мы здесь! Вот с нами пограничник... Господин президент, мы дошли!" - говорят военные на видео.

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