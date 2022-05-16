"Мы дошли, господин президент, мы здесь!": батальон ВСУ вышел к границе с Россией

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства обороны Украины в "Facebook".

На видеозаписи с обращением украинских бойцов к президенту Владимиру Зеленскому видно, как бойцы несут и устанавливают пограничный столб.

"Мы дошли, господин президент, мы здесь! Вот с нами пограничник... Господин президент, мы дошли!" - говорят военные на видео.