Зеленский заявил, что украинская армия вернет временно оккупированные территории благодаря военной тактике и наращиванию поставок современных вооружений. "Украина ничего не отдает, а когда кто-то в Москве что-то рассказывает про Луганскую область, пусть они вспомнят о своих докладах и обещаниях перед 24 февраля. Пусть они реально оценят, что имеют на это время и сколько за это заплатили", - сказал он.

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Западные военные эксперты отмечают, что за время объявленного Россией в апреле "большого наступления в Донбассе" армия РФ смогла взять под контроль только относительно небольшую территорию в Луганской области, в частности, Лисичанск и Северодонецк (за который долгое время шли ожесточенные бои). При этом российская армия понесла значительные потери - как в личном составе, так и в технике.

Вместе с тем, ВСУ также говорили о значительном числе убитых и раненых военных. По словам украинских чиновников, Россия обладает значительным преимуществом в огневой мощи, благодаря которому, применяя тактику выжженной земли, она вытесняет армию Украины.

"Мы бережем жизни наших воинов, наших людей, - заявил в своем обращении Зеленский. - И если командование нашей армии забирает людей с определенных участков фронта, где враг имеет наибольшее преимущество, в частности это касается Лисичанска, это значит, что мы вернемся благодаря нашей тактике, благодаря наращиванию поставок современного оружия".

Генеральный штаб ВСУ описал ситуацию в Лисичанске так: "В условиях кратного преимущества российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к фатальным последствиям. Ради сохранения жизни украинских защитников было принято решение про отход".

При этом в заявлении генштаба сказано, что армия продолжает борьбу. "К сожалению, для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма - нужны материально-технические ресурсы. Защитники Луганщины и других регионов нашей страны героически выполняют свои общественные и военные обязанности. Мы вернемся и обязательно победим!" - говорят украинские военные.

Взята вся Луганская область?



За полчаса до объявления Генштаба Зеленский сказал во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом, что армия РФ может захватить всю Луганскую область, но отметил, что "ситуация каждый день меняется" и некоторые населенные пункты переходят из рук в руки.

При этом Зеленский назвал Луганскую область "слабым местом", но на других направлениях у ВСУ, по его словам, есть "шаги вперед".

В воскресенье Россия заявила, что ее армия взяла под контроль всю Луганскую область. Как сказано в сообщении министерства обороны РФ, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что "в результате успешных боевых действий […] установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора".

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины линия фронта резко приблизилась к Северодонецку - административному центру подконтрольной Киеву части Луганской области, а также к соседнему с ним Лисичанску. По словам главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая, ВСУ сознательно отошли от границ, чтобы построить компактную линию обороны около этой агломерации.

Однако ситуация на фронте резко изменилась в пользу россиян после майского прорыва около города Попасная, расположенного к югу от Северодонецка.

После затяжных боев, которые продолжались почти два месяца и привели к практически полному разрушению Северодонецка, город был взят. После этого под контролем украинской власти оставался только Лисичанск, однако в начале июля появились многочисленные сообщения от российских источников о том, что город практически окружен.

По данным украинских источников, ВСУ удалось вовремя выйти из Лисичанска и избежать пленения или разгрома большого числа военнослужащих.

Новая линия обороны



Несколько дней назад, когда украинские военные вышли из Северодонецка, первыми об этом сообщили журналисты, а министерство обороны Украины заявило, что преждевременное обнародование данных об отступлении могло повредить планам командования.

На этот раз ВСУ также долгое время не сообщали об отступлении, хотя такие сведения появились в интернете еще в субботу.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем обзоре 24 июня отметили, что "украинские войска займут более высокие позиции в Лисичанске, что может позволить им какое-то время отбивать атаки России, если россияне не смогут их окружить или изолировать".

Однако армия РФ не штурмовала город в лоб через речку Северский Донец, разделяющую Лисичанск с Северодонецком, а сумела прорвать оборонные рубежи южнее. Оттуда российские военные пошли в атаку и практически перерезали линии коммуникации Лисичанска с соседним городом Бахмут в Донецкой области.

В результате украинская армия была вынуждена отступить к городу Северск, чтобы выровнять линию обороны и избежать окружения.

Теперь главными направлениями наступления россиян должны стать два главных города подконтрольной Украине части Донецкой области - Славянск и Краматорск.