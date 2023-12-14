МВФ перевел Украине третий транш на 900 миллионов долларов по программе EFF

"Мощная и очень важная поддержка от Фонда поможет своевременно профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях военного положения. Программа EFF и дальше будет составлять надежную основу для развития экономической программы Правительства Украины на пути к полной интеграции в ЕС", - отметил министр финансов Сергей Марченко.