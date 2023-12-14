МВФ перевел Украине третий транш на 900 миллионов долларов по программе EFF

 
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ФОТО: Reuters / Scanpix

Украина 14 декабря получила третий транш финансирования на сумму около 900 миллионов долларов от Международного валютного фонда (МВФ), сообщает "Экономическая правда".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Денежные средства поступили в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF).

В Минфине добавили, что привлеченные средства являются результатом успешного второго пересмотра программы EFF Исполнительным советом МВФ.

"Мощная и очень важная поддержка от Фонда поможет своевременно профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета и обеспечить макроэкономическую стабильность в условиях военного положения. Программа EFF и дальше будет составлять надежную основу для развития экономической программы Правительства Украины на пути к полной интеграции в ЕС", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Украина привлекла уже около 4,5 млрд. долларов США из предусмотренных программой EFF 15,6 млрд долларов (11,6 млрд специальных прав заимствования).

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