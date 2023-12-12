МВФ одобрил очередной транш в 900 млн долларов Украине

Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) очередной транш финансовой помощи в размере 900 миллионов долларов (835 млн евро). Это станет возможным благодаря тому, что Исполнительный совет МВФ утвердил второй пересмотр программы расширенного кредитования (EFF) для Украины. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник, 11 декабря, на официальном сайте фонда.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне встретился с главой МВФ Кристалиной Геогргиевой. "Вторжение России продолжает приносить Украине огромные социальные и экономические издержки. Тем не менее экономика Украины оказалась устойчивой, а макроэкономическая и финансовая стабильность были сохранены благодаря умелой политике украинских властей, а также значительной внешней поддержке", - говорится в заявлении Георгиевой, опубликованном после встречи. По ее словам, украинские власти в условиях войны успешно решают административные вопросы и борются с коррупцией, и это является подтверждением лидерства Зеленского.