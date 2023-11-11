МВФ и Киев достигли соглашения по траншу в 900 млн долларов

Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины достигли соглашения "на уровне персонала" в рамках второго обзора экономики страны, сообщает МВФ на своем сайте в пятницу, 10 ноября.

Отмечается, что Украина достигла целей, поставленных фондом на конец сентября. Это открывает путь для рассмотрения Советом исполнительных директоров МВФ возможности выделить Киеву транш в размере около 900 млн долларов, являющийся частью расширенного механизма кредитования (EFF), говорится далее в документе.

"В Фонде отметили наш прогресс в выполнении обязательств в рамках программы и преданность реформам. Эта договоренность открывает путь к получению транша в около 900 млн долларов. Ожидаем, что соответствующее решение будет принято Исполнительным советом МВФ в ближайшие недели", - написал в этой связи в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кредитная программа МВФ для Украины