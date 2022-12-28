aA
Выступая в эфире общенационального украинского телемарафона во вторник вечером, замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал об ущербе, нанесенном российской армией инфраструктуре страны.
МВД Украины: за время войны россияне разрушили 35 тысяч объектов инфраструктуры
© Scanpix

"В целом по Украине по состоянию на сейчас имеем информацию о более чем 35 тыс. разрушенных объектов в результате российских атак. Из около 30 тыс. обстрелов, зафиксированных с начала вторжения, поражено 702 объекта критической инфраструктуры. Речь идет, в частности, о газопроводах, электроподстанциях, мостах и т.д.", - сообщил Енин.

По его словам, лишь за последние сутки украинские полицейские получили информацию об обстреле 27 населенных пунктов.

Основные направления ударов - Днепропетровская и Донецкая области. Кроме того, по словам чиновника, оккупанты не прекращают терроризировать Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Херсонскую области.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

Разрушенные трансформаторы и полный блэкаут. Как в Украине справляются с постоянными ракетными обстрелами по энергосистеме

Ракетные обстрелы по украинской энергетической...

Вице-канцлер ФРГ: Украине для восстановления нужно 350 млрд евро

По словам Роберту Хабека, сумму в 350 млрд евро ему...

ЕС назвал военным преступлением ракетный удар по Краматорску

"Зверства, совершенные российскими войсками в Буче...

TOP новостей

Новогодние праздники в Литве: легенды о бурном веселье не смолкают до наших дней

Приближается Новогодняя ночь. У многих встреча...

Эфир Delfi с экономистом: провожаем 2022 год — инфляция, процентная ставка, санкции, потребление

После выпуска новостей подводим экономические итоги...

Особое место в Литве: покой здесь обретают даже "перегоревшие" трудоголики

Литовское взморье с сосновым бором издавна является...

Какая погода ждет в Новогоднюю ночь: температура будет аномальная

Какая погода – такая и картина на улице: праздничное...

Ушла из жизни стилист Агне Ягелавичюте

На 43-м году жизни скончалась инфлюэнсер,...