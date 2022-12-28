МВД Украины: за время войны россияне разрушили 35 тысяч объектов инфраструктуры

"В целом по Украине по состоянию на сейчас имеем информацию о более чем 35 тыс. разрушенных объектов в результате российских атак. Из около 30 тыс. обстрелов, зафиксированных с начала вторжения, поражено 702 объекта критической инфраструктуры. Речь идет, в частности, о газопроводах, электроподстанциях, мостах и т.д.", - сообщил Енин.

По его словам, лишь за последние сутки украинские полицейские получили информацию об обстреле 27 населенных пунктов.

Основные направления ударов - Днепропетровская и Донецкая области. Кроме того, по словам чиновника, оккупанты не прекращают терроризировать Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Херсонскую области.