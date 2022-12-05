МВД: на территорию Молдовы упала ракета

Полиция обнаружила взрывоопасный предмет во время инспекции.
“В тот момент район, где была обнаружена ракета, был оцеплен полицией и пограничниками”, - сказали в МВД. Там ожидаются спецслужбы.
На инцидент отрегировало Министерство иностранных дел Украины.
“СМИ сообщают о падении ракеты на территории Молдовы после ракетного удара России по Украине. Это еще раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран. Украина должна как можно быстрее получить современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые будут спасать жизни людей, защищать критическую инфраструктуру и предотвращать дальнейшие ракетные обстрелы со стороны РФ”, - написал в Facebook спикер украинского МИДа Олег Николенко.
Армия РФ сегодня нанесла массированный ракетный удар по всей территории Украины. В результате попадания в жилые дома в селе Новософиевка Запорожского района погибли двое человек. Еще трое ранены, среди них годовалый ребенок. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
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